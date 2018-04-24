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Avrupa bu haberle çalkalanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en eski parlamenter asamblesi yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Azerbaycan’da lüks otellerde konuk edildikleri söylenen parlamenterlerden biri olan eski AKPM üyesi İsviçreli senatör Dick Marty, ifadesinde Bakü’de kaldığı otel odasına “şampanya ve iki hayat kadını” gönderildiğini ancak “kabul etmediğini” bildirdi.

Avrupa bu haberle çalkalanıyor!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) bünyesindeki yolsuzluk iddiaları ve çıkar çatışmalarını ortaya dökmek amacıyla hazırlanan bir raporda, AKPM üyesi ya da üyeliği yapmış çok sayıda parlamenterin özellikle Azerbaycan adına açık ve gizli lobi faaliyetinde bulunduğu bildirildi.

Rapor, son yıllarda "Caviargate” adı altında giderek yüksek sesle dile getirilen iddialar üzerine, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı İngiliz yargıç Sir Nicolas Bratza, eski Fransız terörle mücade yargıcı Jean-Louis Brugiere ve AİHM'nin eski İsveçli yargıcı Elisabet Fura’dan oluşan bağımsız uzmanlar grubuna hazırlatıldı.

AKPM'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ

Deutsche Welle Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre; raporda, geçtiğimiz yıllarda AKPM’de görev yapmış veya halen yapmakta olan çok sayıda Avrupalı parlamenterin, AKPM’nin etik ve davranış koduna aykırı davrandıkları sonucuna varıldı. Bu parlamenterler arasında eski AKPM Başkanı Pedro Agramunt, eski AKPM Hıristiyan Demokrat Grup Başkanı İtalyan parlamenter Luca Volonte, halen AKPM Hıristiyan Demokrat Grup başkanlığını yürüten Romen parlamenter Cezar Florin Preda, eski AKPM üyesi Alman Hıristiyan Demokrat parlamenterler Karin Strenz ve Eduard Lintner, eski AKPM üyesi Fransız parlamenter Thierry Mariani, eski AKPM Azerbaycan raportörü Belçikalı parlamenter Alain Destexhe, eski AKPM üyesi Belçikalı parlamenter Stef Goris ve eski AKPM üyesi İngiliz muhafazakar parlamenter Robert Walter de bulunuyor.

Bağımsız uzmanlar grubu tarafından yapılan sorgulamalar, söz konusu parlamenterlerin Azerbaycan hakkında hazırlanan AKPM raporlarında Bakü yönetimi lehine ifadeler yer alması için Azerbaycan devletinden doğrudan veya lobiciler aracılığıyla dolaylı yoldan para ve hediyeler aldıklarını gösteriyor. Sorgulanan kimi parlamenter ve AKPM sekreteryası çalışanlarının, kendilerine sunulan hediyeler arasında havyar, halı, altın takılar, Azerbaycan’da düzenlenen üst düzey toplantı, konser ve at yarışlarına davetler olduğunu itiraf ettikleri not ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Yolsuzluk Dick Marty

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