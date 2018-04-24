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Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olarak mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin 'Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı' gösterildi.

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle Türk hükümetine 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu.

AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah Strasbourg'da alınan kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının "seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatıldı. Seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı kaydedildi.

'GERÇEK ANLAMDA DEMOKRATİK SEÇİMLER DÜZENLENMEYECEK'

Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de yerine getirilmemiş olduğu hatırlatıldı.

Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajı verdi. Seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Kararın şu aşamada herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak AKPM Denetim Komisyonu demokratik standartlar konusunda Avrupa genelinde referans olduğundan, aldığı karar diğer Avrupa kurumları tarafından da destekleniyor. AKPM Nisan 2016'da Türkiye'yi denetim sürecine almıştı.

Denetim Komisyonu'nun bu karar sonrası 24 Haziran seçimleri için gözlemci heyeti gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.

Bir Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye AKPM'de 18 parlamenterle temsil ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
Adamlar doğru söylüyor ve bem bunu dedim diye vstan haini ilan edilmem uzun sürmez :)
oLduu gozLerim doLdu.. hade hadee siz çorbaniza bakinda taşmasin !...
Burda o konseydekileri ilgilendiren ne ? Niye bu kadar sizi ilgilendiriyor?
yahu sizene yaa cokmu düsünüyosunuz turkiyeyi ne yırtik dondan cikar gbi cikiyosunuz heryerden bakın isinize
@hodri.meydan1 alistilar 90 yildir bizi yönetip her isimize perde arkasindan karar vermeye, simdi gene parmak salliyorlar ama nafile!
fransa ohal için de yapıyorlar da. sizene bizim seçimiz de
İyi Parti CHP nin abudik gubidik ittifakına Avrupa birliği de katıldı.
Demekki doğruyoldayız
Akp yi tehdit etme için elinde kozu olanlar akp yi istiyor.İYİ leri tehdit edemeyecekler.Çünkü açıkları yok.Tam bağımsız Türkiye için İYİ olacağız.
fransa ohal de secime gitmedi mi 1 sene once ?
demokrasi den yana bir millete kimsenin karışmaya hakkıyok .. iç işlerimiz sadece bizi ilgilendirir
Bi karışmadığınız o kalmıştı. Ben sizi de kriterinizi de s.........
Kim takar avrupa standard ini. .....
vay bunlar böyle dediğine göre şu seçim yapmak iyi olacak demektir
Ab nin Turkiyenin hayrina birsey soylemiyecegi gercegi goz onune alinirsa bu secimin once yapilmasinda hayir var demektir.
seçim için iznide sizden alıcaktık zaten dimi.o eski türkiye yok sizin karşınızda artık HEY AVRUPA
adamlar ne kadar guzel analiz yapmislar.
Türkiye ne zaman seçim yapacak size mi soracak..HADDİNİZİ BİLİN !!!
Ülkemizde birilerinin sayesinde hukuk ve demokrasi kavramları kalmadı zaten. biz ne dersek odur demokraside budur diyor akittifakı
Devletin bütün imkanlarını kullanın sonra kul hakkından bahsedin bu akp nin yatacak yeri yok.
ne oldu planlarınıza uymadı mı hesaplarınız da 2019 vardı dimi ülkeyi o zamana kadar rahat rahat karıştırırdınız dostlarınız dhkp-c pkk lılarla
Ooo akpnin gidişini gören avrupa en iyi partnerinin gidişine hiç razı değil, vaayy kimkiminle elele kolkola şimdi iyice anlaşıldı! Referanduma çıt çıkarmayan avrupa ne hikmetse şimdi panikledi!
kim takar sizin kriterleri
hadi oradan seçim olsa suç olmasa suç bu abd avrupa bu ülkenin başına bela birde içimizdeki onların diliyle konuşan piyonlar tabi
müttefiklerinizin gidici olduğunu anladınız galiba
bizimkilerden daha mantıklı düşünüyorlar
avrupa kriterleri mi biz avrupa birliğindemiyiz haberimiz yok komik avrupa
yahu bi susun yoksa yine mağduruz da mağduruz edebiyatı başlayacak.
DEMEKKİ SEÇİM KARARI ÇOK DOĞRU ZAMANDA YAPILIYOR.
Başka bir emriniz?.. Avrupa Birliğinin Köpeklerine devletimiz ve yüce milletimiz gereken cevabı 24 hazirandaki seçimlerde Osmanlı tokadını atarak verecektir mutlaka... Muhalefetin ağzı bu köpeklerle aynı, yazıklar olsun bu vatan hainleri ve millet düşmanlarına...
avrupa bunu söylüyorsa demekki doğru bir karardayız! avrupa sen git ırkçı işlerinle uğraş ! Fransada seçimler yapılırken neredeydiniz 3 maymunculuk yapmayın
Bu türden açıklamalar peş peşe gelecek gibi görünüyor. yukarı tükürsen bıyık aşlağı tükürsen sakal gelde çık işin içinden.
Hiç güleceğim yoktu. Erdoganin kazanicani bilenler icerde ve disarda mala baglamis durumda beter olun
Ne kadar güzel tanıtmışız kendimizi ...
Erken seçim amacını yitirdi zaten İyi Partiyi seçime sokmamaktı hedefleri başaramadılar.
Doğru veya yanlış ülkede bir karar alınmış. Evet vatandaşa a ve devlete maddi manevi külfeti büyük de avrupaya ne oluyor. Herkes kendi işine baksın
Bizim ülkemizin derdi sizi niye gerdi ey avrupa parlementosu hazırlıksızmı yakalandınız yoksa
Bu da demek oluyor ki tam isabetli karar vermiş reis. .
Türkiye de yapılan her hangi bir şeyden Avrupa ,abd ,İsrail rahatsızsa Demek ki Türkiye için iyi bir şeyler oluyor
Haklilar, hersey akp'nin kontrolünde hicbir kurum bagimsiz degil bu ortamda secim yapilirsa sonucta belli zaten diktatör yine diktatör
tamam demek ki tam zamanı.hayirli olsun seçim
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