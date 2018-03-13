Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti

İsviçre'nin Wagenhausen kasabasında yaşayan 50 yaşındaki baba Klaus S., 25 yaşındaki kızını şeytan çıkarma ayini sırasında öldürdü. Vanessa W. isimli genç kız, babasının yumruk ve tekmelerinin hedefi olduktan sonra hayatını kaybetti.

Orta Çağ ritüellerine bağlı olan baba, kızının şeytan tarafından ele geçirildiğini düşünerek onu içinden kovmak adına bir ayin düzenledi. Genç kız yediği darbeler sonrası ağır şekilde yaralandı. Buna rağmen kalkıp duşa giren kız, çıktıktan kısa bir süre sonra evde hayatını kaybetti.

BABASIYLA YENİ TANIŞMIŞTI

Genç kızın Alman babasıyla daha 2 sene önce tanıştığı öğrenildi. Vanessa büyürken ayrı olan ailesi yüzünden babasız büyümüş ve annesi de babasının kim olduğunu yakın zamana kadar ona açıklamayı reddetmişti.

ORTA ÇAĞ TAKINTILARI VAR

Tanışan baba-kızın oldukça iyi anlaştığı ve kızın sevgilisi Kurt R.'nin de dahil olduğu üçlünün Orta Çağ takıntısı olduğu öğrenildi.

Önce masaj yaparak başlayan şeytan çıkarma ayini daha sonra babanın kendinden geçip kızın karnına yumruklar atmasıyla devam etti. Kısa süre sonra sevgilisi ile çocuk sahibi olmayı düşünen genç kızın da şeytan çıkarma konusunda istekli olduğu açıklandı.