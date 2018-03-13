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Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

İsviçre'de bir baba-kızın gerçekleştirdiği şeytan çıkarma ayini sırasında ağır yaralanan 25 yaşındaki kadın, iç kanama sonucu hayatını kaybetti. Baba, cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti

İsviçre'nin Wagenhausen kasabasında yaşayan 50 yaşındaki baba Klaus S., 25 yaşındaki kızını şeytan çıkarma ayini sırasında öldürdü. Vanessa W. isimli genç kız, babasının yumruk ve tekmelerinin hedefi olduktan sonra hayatını kaybetti.
Orta Çağ ritüellerine bağlı olan baba, kızının şeytan tarafından ele geçirildiğini düşünerek onu içinden kovmak adına bir ayin düzenledi. Genç kız yediği darbeler sonrası ağır şekilde yaralandı. Buna rağmen kalkıp duşa giren kız, çıktıktan kısa bir süre sonra evde hayatını kaybetti.

BABASIYLA YENİ TANIŞMIŞTI

Genç kızın Alman babasıyla daha 2 sene önce tanıştığı öğrenildi. Vanessa büyürken ayrı olan ailesi yüzünden babasız büyümüş ve annesi de babasının kim olduğunu yakın zamana kadar ona açıklamayı reddetmişti.

ORTA ÇAĞ TAKINTILARI VAR

Tanışan baba-kızın oldukça iyi anlaştığı ve kızın sevgilisi Kurt R.'nin de dahil olduğu üçlünün Orta Çağ takıntısı olduğu öğrenildi.

Önce masaj yaparak başlayan şeytan çıkarma ayini daha sonra babanın kendinden geçip kızın karnına yumruklar atmasıyla devam etti. Kısa süre sonra sevgilisi ile çocuk sahibi olmayı düşünen genç kızın da şeytan çıkarma konusunda istekli olduğu açıklandı.

İÇ KANAMADAN ÖLDÜ

Vanessa'nın bağırsaklarının yırtıldığı, karaciğerinin parçalandığı ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Katil baba, "Onu incitmek istemedim, yaptığım şey kasıtlı değildi" derken kızın sevgilisi ise "Gördüğüm şeye inanamadım. Vanessa mavi dudakları ve soluk cildi ile yatıyordu" açıklamasında bulundu.

Mahkeme devam ederken babanın, cinayet suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasıyla yargılandığı açıklandı.

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şeytan çıkarma ayini isviçre

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah size akıl versin ,hz isanin hz musanın ve diğer tüm peygamberlerin bile imrendiği ıslam dinine girin, bu sapkınlıklardan kurtulun dogru yola erişin
@saban.amac Hz. Isa ve Hz. Musa'nin islamiyet oncesinden yasadigini unuttun galiba. Yoksa tekrar dirilip te islamiyet'e ozenmeye basladilar da kimsenin haberi mi yok? tabi sen haric...
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