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Bir gezegenin doğuşu ilk kez görüntülendi

03.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Gökbilimciler ilk kez, yeni oluşmakta olan bir gezegeni görüntüledi.

Bir gezegenin doğuşu ilk kez görüntülendi

Fotoğrafta gezegenin, yıldızının çevresinde tekerlek şeklinde, gaz ve tozla oluştuğu görülüyor.

Araştırmacılar, uzun süredir bir 'bebek gezegenin' peşindeydi. Bu gezegen, bu türde keşfedilen ilk gezegen oldu.

PDS 70 adı verilen yıldızın 10 milyondan daha az bir süre önce oluşmuş. Çevresindeki, oluşmakta olan gezegenin yaşının ise beş ila altı milyon olduğu düşünülüyor.

PDS 70b adı verilen gezegenin, Jüpiter'den birkaç kat büyük olduğu ve muhtemelen bulutlu bir atmosfere sahip olduğu düşünülüyor.

Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden araştırmacılar, gezegenin yörüngesiyle yıldızı arasındaki uzaklığın, Uranüs ile güneş arasındaki uzaklık kadar olduğunu belirtiyor.

Yörüngedeki her bir yolculuk yaklaşık 118 yıl sürüyor.

Gezegenin sıcaklığının ise 1000 Santigrat'ın üzerinde olduğu düşünülüyor.

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