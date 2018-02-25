BMGK Suriye'de 30 günlük

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla 30 günlük ateşkes talep eden bir karar aldı.

Ancak, bu kararda öngörülen ateşkes Suriye'de faaliyet gösteren en büyük cihatçı örgütleri kapsamıyor. Bu da, ateşkes talebinin nasıl hayata geçirileceğine dair bazı soru işaretleri yaratıyor.

BMGK'nın kararı, son dönemde Suriye hükümetinin İslamcı örgütlerin elinde olan ve başkent Şam'a yakın bir bölgede bulunan Doğu Guta'ya yönelik hava operasyonunu şiddetlendirmesinin ardından geldi. Muhalifler, Suriye ordusunun operasyonlarında yüzlerce kişinin öldüğünü öne sürüyor.

BMGK'daki oylamanın Perşembe günü yapılması bekleniyor. Ancak BMGK'nın beş daimi üyesi arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle oylama ancak Cumartesi günü yapılabildi.

Rusya, ateşkes talep eden karar metninde bazı değişiklikler yapılmasını istedi. Batılı ülkeler ise Rusya'yı "oyalanmakla" suçladı.

Hazırlanan ilk karar taslağında, söz konusu ateşkesin Irak Şam İslam Devleti, el Kaide ve El Nusra Cephesi'ne yönelik operasyonları kapsamayacağı ifadesi yer alıyordu.