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Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 11:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Sosyal medyaya yüklenen 'aldatma' videosu büyük yankı uyandırdı. ABD'de çekildiği belirtilen videoda, perde arkasında aldatılma anını videoya çeken bir kadın, sevgilisini bastı. Erkek arkadaşının yanındaki kadın ise olayın şokuyla 'seks robotu' taklidi yapmaya başladı.

Bir anda yatak odasına giren kadın, "Burada neler oluyor? Bu da kim?" diye bağırdı. Olay sırasında şok geçiren genç adam, suçlamayı kabul etmeyerek aldattığı kız arkadaşına, evdeki kadını 'seks robotu' olarak tanıttı. Kadın ise, merdivenden kaçmaya çalışırken 'seks robotu' taklidi yapmaya başladı.

İngiltere'de yayın yapan Metro sitesinde yer alan habere göre, aldatılan kadın, 'seks robotu' taklidine inanmayarak kadını itmeye ve kolunu sıkmaya çalıştı. Pes eden kadın hareket ederek giyinmeye başladı. Adam ise, kadının hareket etmesini ise kız arkadaşına 'makbuzum var, bu robot arızalı' diye açıkladı.

Trajikomik aldatılma anı bir haftada 2,4 milyondan fazla görüntülendi. (Kaynak: Mynet)

Eve erken geldi, yatak odasında erkek görünce... Dehşet!
Karısını ve karısının sevgilisini aynı yatakta bastı
İntikamın böylesi! Kocasının metresini yakalayıp...
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ABD sosyal medya aldatma aldatma anı

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Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
yaz kızım 200 torba çimento 20 kamyon çakıl dese daha inandırıcı olurmuş :D :D
böyle robota can kurban :D:D
robot mobot dinlemez kadın....
hahahahahha ne güldüm yaa
bu amerikalılar özünde geri zekalı. zombiden palyaçodan korkan değişik türler. seks robotu taklidi yapmış. gel bizim türkiyede yapsana aynı şeyi. kime yutturacaksın görelim.
robotu gıcırdamasın diye yağlamak gerekir.
Trol haber..her sey düzmece
bu robot bir harika :)
o şekilde geçirecen eğer sesi çıkmazsa robottur hhahahaah
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