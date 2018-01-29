Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Bir anda yatak odasına giren kadın, "Burada neler oluyor? Bu da kim?" diye bağırdı. Olay sırasında şok geçiren genç adam, suçlamayı kabul etmeyerek aldattığı kız arkadaşına, evdeki kadını 'seks robotu' olarak tanıttı. Kadın ise, merdivenden kaçmaya çalışırken 'seks robotu' taklidi yapmaya başladı.
İngiltere'de yayın yapan Metro sitesinde yer alan habere göre, aldatılan kadın, 'seks robotu' taklidine inanmayarak kadını itmeye ve kolunu sıkmaya çalıştı. Pes eden kadın hareket ederek giyinmeye başladı. Adam ise, kadının hareket etmesini ise kız arkadaşına 'makbuzum var, bu robot arızalı' diye açıkladı.
Trajikomik aldatılma anı bir haftada 2,4 milyondan fazla görüntülendi. (Kaynak: Mynet)
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