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Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer batılı isimlerin Çeçenistan'a gelmeleri halinde hapse atılacağını söyledi.

Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer batılı yetkililerin yaptırımlarına karşı uzun zaman önce misilleme yapıldığını söyledi.

'ONLARI GÖZALTINA OLAR VE HAPSE KOYARIZ'

Kadirov, "Eğer bu ülkeye gelirlerse hemen onları gözaltına alır ve hapishaneye koyarız. Burada banka hesapları varsa, hemen engelleyeceğiz" dedi. Ramazan Kadirov ayrıca ABD'nin teröristlerle mücadele konusunda söylediklerine sadık kalması gerektiğini de ifade etti.

Aralık 2017'de ABD, Ramazan Kadirov da dahil olmak üzere "Magnitski yasası” uyarınca 5 Rusya hükümet yetkilisine yaptırım getirmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ramzan Kadirov Trump merkel Çeçenistan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapma be kadirov, ! büyük adamsın kadirov ! nezarethaneye at onları, gözaltına al, tutukla onları, ömür boyu hapis ver olmadı tiz kellelerini vur ! kadirov. aslansın kadirov ! kaplansın kadirov ! bu dünya senin gibi yiğit görmedi kadirov ! arkandayız kadirov ! Allah yar ve yardımcın olsun kadirov ! yağmasan da gürle kadirov, adamsın ! adamın dibisin ! türkiye seninle gurur duyuyor ! herkes sallıyor, sende salla kadirov. ..
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