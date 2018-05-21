Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in İngiltere vizesinin yenilenmesinde 'gecikme' yaşanıyor

BBC'nin edindiği bilgiye göre, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus milyarder iş adamı Roman Abramoviç'in İngiltere vizesini yenilemek için yaptığı başvuruda gecikmeler yaşanıyor.

Abramoviç'in Cumartesi günü oynanan Chelsea'nin Manchester United'ı 1-0 yendiği Federasyon Kupası final maçında tribündeki yerini almaması dikkat çekmişti.

BBC'ye bilgi veren Abramoviç'e yakın bir kaynak, 51 yaşındaki Rus iş adamının vizesini yenilemek için başvurunu yaptığını ancak inceleme sürecinin olağandan daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Güvenlik Bakanı Ben Wallace da konuyla ilgili bir soruya "tek tek vakalar hakkında yorum yapmadıklarını" söyleyerek yanıt verdi.

9,3 milyar sterlinlik (yaklaşık 56 milyar TL) net varlığı ile İngiltere'nin en zengin 13'üncü kişisi olan Abramoviç, İngiltere'de girişimci vizesi ile bulunuyordu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Abramoviç'in İngiltere vizesinin süresinin üç hafta önce dolduğu ifade edildi.

BBC muhabiri Daniel Sandford, Abramoviç'in Rusya'daki ticari faaliyetlerini Kremlin'den gözle görülür bir müdahaleye maruz kalmadan sürdürdüğünü ve bunun da Devlet Başkan Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu izlenimi verdiğini söyledi.