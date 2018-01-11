CIA'den çöpçatanlık servisi! 'Bir kadın ayarlayın'

John F. Kennedy suikastına ilişkin kayıtların toplanması için 1992'de çıkarılan yasa kapsamında, ABD ulusal arşivine yüklenen 3 sayfalık CIA belgesinde 24 yaşındaki Kral Hüseyin'in ilk eşinden ayrıldıktan iki yıl sonra 1959 yılı nisanında Los Angeles'e geldiği ve CIA'dan kendisine "bir kadın ayarlamasını" istediği belirtiliyor.

Belgede CIA'nın Güvenlik Ofisi'nden, Kralın Los Angeles ve New York seyahatleri için gerekenin yapılması istenirken Kral'ın özellikle de Los Angeles seyahati sırasında bir kadının kendisine eşlik etmesini istediği ifade ediliyor. Belgede, Kral'ın 3 ile 7 Nisan 1959 arasındaki seyahatinde, Güvenlik Ofisinin güvenilir bir kaynak üzerinden Kral için bir kadın bulmasını talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

CIA EV TUTUYOR

Belgeye göre, CIA bunu eski FBI çalışanı ve özel ajan Robert Maheu'nun aracılığıyla temin ediyor. İsmi belgede silinmiş ancak ABD medyasına göre Los Angeles’in önemli avukatlarından Howard Hughes üzerinden California'nın petrol krallarından Edwin Pauley'in evinde bir parti yapılıyor. Partiye davet edilen Hollywood aktrisi Cabot'a Kral Hüseyin ile "birlikte olması" teklif ediliyor ve Cabot bunu reddediyor. Kral Hüseyin, Cabot'u New York seyahatine de götürmek istiyor. CIA tarafından Long Island'da bir ev tutuluyor, Kral ve Cabot bu evde birlikte vakit geçiriyor.