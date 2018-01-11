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CIA'den çöpçatanlık servisi! 'Bir kadın ayarlayın'

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 06:48 | Son Güncelleme 2 dakika önce

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) 1959'da, Ürdün Kralı Hüseyin ile Yahudi aktris Susan Cabot'un ilişkisine aracılık ettiği ve bu ilişkiden doğan Timothy Scott Roman'ın 22 yaşına geldiğinde Cabot'u öldürdüğü öne sürüldü.

CIA'den çöpçatanlık servisi! 'Bir kadın ayarlayın'

John F. Kennedy suikastına ilişkin kayıtların toplanması için 1992'de çıkarılan yasa kapsamında, ABD ulusal arşivine yüklenen 3 sayfalık CIA belgesinde 24 yaşındaki Kral Hüseyin'in ilk eşinden ayrıldıktan iki yıl sonra 1959 yılı nisanında Los Angeles'e geldiği ve CIA'dan kendisine "bir kadın ayarlamasını" istediği belirtiliyor.

Belgede CIA'nın Güvenlik Ofisi'nden, Kralın Los Angeles ve New York seyahatleri için gerekenin yapılması istenirken Kral'ın özellikle de Los Angeles seyahati sırasında bir kadının kendisine eşlik etmesini istediği ifade ediliyor. Belgede, Kral'ın 3 ile 7 Nisan 1959 arasındaki seyahatinde, Güvenlik Ofisinin güvenilir bir kaynak üzerinden Kral için bir kadın bulmasını talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

CIA EV TUTUYOR

Belgeye göre, CIA bunu eski FBI çalışanı ve özel ajan Robert Maheu'nun aracılığıyla temin ediyor. İsmi belgede silinmiş ancak ABD medyasına göre Los Angeles’in önemli avukatlarından Howard Hughes üzerinden California'nın petrol krallarından Edwin Pauley'in evinde bir parti yapılıyor. Partiye davet edilen Hollywood aktrisi Cabot'a Kral Hüseyin ile "birlikte olması" teklif ediliyor ve Cabot bunu reddediyor. Kral Hüseyin, Cabot'u New York seyahatine de götürmek istiyor. CIA tarafından Long Island'da bir ev tutuluyor, Kral ve Cabot bu evde birlikte vakit geçiriyor.

Belge, Maheu ile ilgili ve Cabot'un 14 Nisan 1959'da CIA ofisine gelip Long Island'da Kral Hüseyin ile kaldıklarının medyaya sızdırılması ihtimali üzerine, bu sızdırma işinin Maheu tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna cevaben hazırlanıyor.

9 NİSAN 1959 TARİHLİ NÜSHA

Maheu'nun güvenli olduğu belirtilen belgede konuya müdahil olan herkesin takip altında olduğu ve bunu sızdırdıklarına dair bir işaret olmadığı belirtiliyor.
Belgede, Kral Hüseyin'e "Yabancı Devlet Başkanı" olarak hitap edilirken Amerikan New York Times gazetesinin 28 Mart 1959 tarihli nüshasına atıfta bulunan Amerikan medyası, söz konusu tarihlerin Kral Hüseyin'in Los Angeles ve New York seyahatlerine denk geldiğini öne sürüyor.

Amerikan medyası ayrıca LA Times gazetesinin de 9 Nisan 1959 tarihli nüshasına göre, Cabot'un Kral Hüseyin ile Los Angeles'ta bir partiye katıldığına yönelik haberlere atıfta bulunuyor.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Amerikan medyasının iddiasına göre, hiç evlilik yapmamış olan Cabot'un tek oğlu Timothy Scott Roman, Kral Hüseyin ile ilişkisinden dünyaya geliyor. Timothy Scott Roman 22 yaşındayken 1989 Aralık'ta annesi Cabot'u jimnastik sopasıyla döverek öldürüyor.

İlk ifadesinde, evlerine Ninja kılıklı birinin girdiğini söyleyen Roman daha sonra annesini kendisinin öldürdüğünü kabul ediyor. Ancak psikolojisinin yerinde olmadığı ve annesini bilerek öldürmediği gerekçesiyle Roman beraat ediyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Her haltin altında CIA bu nedir yahu
aklıma geldi keşke defnede hamile kalsaydı ne olay olurdu (Allah iyi ki öyle bişe vermemiş biri dünyayı yangın yerine çevirdi herhalde ondan olan da dünyayı komple yok ederdi)
Reza Zarrap gitti ABD'yide bozdu. Daha önce Türkiye'de beyaz kadın işine bakıyor bakanları önüne yatırıyordu. Şimdi bu işleri ABD'lilere öğretti. AKP'nin hayırsever işadamı.
50 yıl öncesini şimdi açan CIA ne yapmak istiyor? Abd nin dünü ne ki bugünü ne olsun...Dünyada olan biten tüm kötü şeylere çanak tutmak..
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