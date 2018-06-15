Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergi getirmesi dünyayı temellerinden sarstı.
Misillemede bulunması beklenen Pekin yönetimi, Trump'ın kendilerine ticaret savaşı açtığını duyurdu.
CNN SAVAŞIN BAŞLADIĞINI BİLDİRDİ
CNN International, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında savaşın başladığını bildiriyor.
Trump'ın ilan ettiği yeni vergi, 50 milyon dolar ticaret hacmi olan Çin mallarını kapsıyor.
ÇİN KARŞILIK VERECEK
Çin Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasında ivedilikle Washington yönetiminin adımına karşılık verileceği belirtildi.
Yaklaşık 1100 ihracat ürünü arasında uzay endüstrisi, robotlar, imalat ve otomotiv öne çıkıyor.
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