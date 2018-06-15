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Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

ABD liderinin Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergi koyması yeryüzünün en büyük iki ekonomisi arasında savaş başlattı.

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine yüzde 25'lik ek vergi getirmesi dünyayı temellerinden sarstı.

Misillemede bulunması beklenen Pekin yönetimi, Trump'ın kendilerine ticaret savaşı açtığını duyurdu.

CNN SAVAŞIN BAŞLADIĞINI BİLDİRDİ

CNN International, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında savaşın başladığını bildiriyor.

Trump'ın ilan ettiği yeni vergi, 50 milyon dolar ticaret hacmi olan Çin mallarını kapsıyor.

ÇİN KARŞILIK VERECEK

Çin Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasında ivedilikle Washington yönetiminin adımına karşılık verileceği belirtildi.

Yaklaşık 1100 ihracat ürünü arasında uzay endüstrisi, robotlar, imalat ve otomotiv öne çıkıyor.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ohh süper oldu dolar fırlar şimdi 5.2’ye çıksın da bozduralım.
Savaş çıksa sırf sizin bu attığınız manşetler yüzünden çıkacak hergün bir yerlerde savaş çıkarıyorsunuz nasıl bir hayal dünyanız var
@bolero6666 haklısın. Abuk başlıklar ve farklı içerikler.
Kahrol abd sıra çinemi geldi gücün yetmez ona
Arada biz ediliyoruz.zaten her şeyimiz ithal.
HEY ŞU DÜNYA!DOĞU BLOKU YILLARINDA MÜSLÜMANIN DOSTU AMERİKA İKEN,ZAMAN ZAMANIN İÇİNDE ŞİMDİ KOMUNİST ÇİN MÜSLÜMANLARCA SEMPATİ TOPLAMIŞ:))) Evimizin herbir yerine giren Amerikan markalı çakma ÇİN ürünleri olmasaydı ne yapardık bilmem
Doların yükselmesini isteyen vatandaş kendinden utan üç beş kuruş kazanacaksın dolar yükseldiğinde her şeye zam gelecek bunun bilincinde olmayan vatandaş kendinden utanmalisin
Bir savaş felan olmaz Çini yer ABD ABd cı felan değilim çünkü cınin patetli ürünü yok ürettiği ürünler ya ABD ya da Kore malı
ne 50 milyon doları?
571 TALAS SAVAŞINDA ÇİN'E KARŞI ARAPLARI DESTEKLEDİK!ŞİMDİ AMERİKA'YA KARŞI:)))ÇİN'İ Mİ DESTEKLESEK NE ETSEK:DDD
Çin ürünleri olmadan amerika iç piyasasını besleyemez
Amerika yakında tutuşur
rahat batıyor adama
Trump kendince dünyayı yönettiğini sanıyor.ABD yi holding gibi yönetiyor. tek bildiği adamın para.
Çin'nin orası burası oynamaya başlamıştı. Türklerin eski düşmanlarındandır Çin.
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