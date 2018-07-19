HABER

Dışişleri açıkladı: PYD Menbiç'te devriye bölgesinden çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PYD'li teröristlerin Menbiç'teki devriye bölgesinden çekildiğinin teyit edildiği duyuruldu.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç'te devriye güzergahında PYD'nin çekildiği teyit edildi," dedi.

"ABD OYALAMASIN"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güneyinde gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Esad rejiminin saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz"

Aksoy'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

"Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz" denildi.

"Rahip Brunson davasında ortada hukuki bir süreç var ve devam ediyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

Aksoy, "Soçi toplantısının 30-31 Temmuz'da yapılması öngörülüyor" dedi.

Hami Aksoy, "F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar" dedi.


PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Ayşe Buğra: Ayşe Buğra: "Gezi'nin organizatörlüğü" suçlaması fantastik
Maduro'nun kalbi de altınları da Türkiye'deMaduro'nun kalbi de altınları da Türkiye'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
menbiç TSK Dışişleri PYD

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
teröristler neden öldürülmedi? çekilirken neden izlediniz?
yaw malo önlerinde abd var kendilerini siper etmişler abd ile savaşa mı girelim yani
Diğer Haberler
Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Avrupa Birliğinden 'OHAL' açıklaması

Avrupa Birliğinden 'OHAL' açıklaması

Maduro'nun kalbi de altınları da Türkiye'de

Maduro'nun kalbi de altınları da Türkiye'de

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?

OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?

ABD'de 'Rus ajanı' olmakla suçlanan kadın 'iş karşılığı seks teklif ediyordu'

ABD'de 'Rus ajanı' olmakla suçlanan kadın 'iş karşılığı seks teklif ediyordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.