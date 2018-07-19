Dışişleri açıkladı: PYD Menbiç'te devriye bölgesinden çekildi

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç'te devriye güzergahında PYD'nin çekildiği teyit edildi," dedi.

"ABD OYALAMASIN"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güneyinde gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Esad rejiminin saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz"

Aksoy'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

"Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz" denildi.

"Rahip Brunson davasında ortada hukuki bir süreç var ve devam ediyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

Aksoy, "Soçi toplantısının 30-31 Temmuz'da yapılması öngörülüyor" dedi.

Hami Aksoy, "F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar" dedi.



