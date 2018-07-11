Türkiye'den o karara sert tepki

Almanya'da bir neo-Nazi grubun yedi yıl boyunca sürdürdüğü şiddet eylemleri sırasında sekizi Türk olmak üzere 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu bulunan Alman kadın bugün ömür boyu hapse mahkum olurken, karar Türkiye'yi tatmin etmedi.
Münih Yüksek Bölge Mahkemesi, Beate Zschaepe'nin sekiz Türk, bir Yunanlı ve bir Alman polisi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünün (NSU) üyesi olduğuna hükmetti.
Zschaepe'nin, cinayetlerde işbirliği yapmakla suçlandığı iki NSU üyesi erkek, Uwe Boehnhardt ve Uwe Mundlos, 2011 yılında bir polis baskını sırasında intihar etmişlerdi.
Bunun ardından polise teslim olan Zschaepe, mahkemede bu cinayetlerde sorumluluğu bulunduğunu reddetmiş ancak bu iki kişiyi engellemediği için kendisini manen suçladığını söylemişti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün verilen karar NSU cinayetlerinin arka planını ve derin devlet ile istihbarat içindeki bağlantılarını tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmamış, gerçek suçlular ortaya çıkarılmamıştır. Bu bakımdan kararı, adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması bakımından tatmin edici bulmuyoruz" denildi.
Bakanlık bundan sonraki aşamada da konunun takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.
NSU saldırıları 1991'den önceki 20 yılda Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı grubun Almanya'da süren ve 34 kişinin öldürüldüğü eylemlerinden sonra bu ülkenin yaşadığı en kanlı eylemler oldu.
Zschaepe'nin avukatları, müvekkillerinin kundakçılık ve soygun gibi daha hafif suçlardan mahkum edilmesi gerektiğini savunmuşlardı. Ancak mahkeme sanığa 10 ayrı cinayetten dolayı ceza verdi ve hiçbir indirim uygulamadı.
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