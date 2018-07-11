Türkiye'den o karara sert tepki

Almanya'da bir neo-Nazi grubun yedi yıl boyunca sürdürdüğü şiddet eylemleri sırasında sekizi Türk olmak üzere 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu bulunan Alman kadın bugün ömür boyu hapse mahkum olurken, karar Türkiye'yi tatmin etmedi.

Münih Yüksek Bölge Mahkemesi, Beate Zschaepe'nin sekiz Türk, bir Yunanlı ve bir Alman polisi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünün (NSU) üyesi olduğuna hükmetti.

Zschaepe'nin, cinayetlerde işbirliği yapmakla suçlandığı iki NSU üyesi erkek, Uwe Boehnhardt ve Uwe Mundlos, 2011 yılında bir polis baskını sırasında intihar etmişlerdi.

Bunun ardından polise teslim olan Zschaepe, mahkemede bu cinayetlerde sorumluluğu bulunduğunu reddetmiş ancak bu iki kişiyi engellemediği için kendisini manen suçladığını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün verilen karar NSU cinayetlerinin arka planını ve derin devlet ile istihbarat içindeki bağlantılarını tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmamış, gerçek suçlular ortaya çıkarılmamıştır. Bu bakımdan kararı, adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması bakımından tatmin edici bulmuyoruz" denildi.