Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Farklı uluslararası üniversitelerden bir araya gelen araştırmacılar, dünya genelinde yaşanan sıcaklık artışının 100 sene içerisinde milyonlarca insanı etkileyebileceğini belirtti. Paris İklim Konferansı’nda hedeflenen sıcaklık artışını baz alan araştırmacılar, özellikle kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğunu vurguladı.
50 MİLYON İNSAN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALABİLECEK
Araştırmada çıkan sonuca göre 2150 yılına kadar 5 milyon insan su seviyesinin artması nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceği belirtildi. Sıcaklıkların artmasıyla yükselecek su seviyesinin kıyı şeridinde bulunan yerleşim yerlerini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Geçtiğimiz senelerde Paris’de toplanan yüzden fazla ülke, sıcaklıkların 2 derece üzerine çıkmasına izin vermeme noktasında anlaşarak gaz salınımını düşürme sözü vermişti.
İHA
Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...
Tarihin en acı karesi
Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum