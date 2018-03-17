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Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Küresel ısınmanın insan hayatına etkilerini araştıran bir grup araştırmacı, önümüzdeki 100 senede yaşanacak 2 derecelik sıcaklık artışının 5 milyon insanı yerinden edebileceğini tespit etti.

Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Farklı uluslararası üniversitelerden bir araya gelen araştırmacılar, dünya genelinde yaşanan sıcaklık artışının 100 sene içerisinde milyonlarca insanı etkileyebileceğini belirtti. Paris İklim Konferansı’nda hedeflenen sıcaklık artışını baz alan araştırmacılar, özellikle kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğunu vurguladı.

50 MİLYON İNSAN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALABİLECEK

Araştırmada çıkan sonuca göre 2150 yılına kadar 5 milyon insan su seviyesinin artması nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceği belirtildi. Sıcaklıkların artmasıyla yükselecek su seviyesinin kıyı şeridinde bulunan yerleşim yerlerini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Geçtiğimiz senelerde Paris’de toplanan yüzden fazla ülke, sıcaklıkların 2 derece üzerine çıkmasına izin vermeme noktasında anlaşarak gaz salınımını düşürme sözü vermişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
paris göç dünya sıcaklık

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