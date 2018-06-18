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En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

İngiliz seks işçisinin ilginç hayatı şu günlerde İngiltere basının gündeminde... Meslek hayatı boyunca en az bir milyon erkekle yattığını söyleyen 32 yaşındaki Kat Lee kariyerinde büyük bir değişikliğe gitti.

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Kendini yardım kuruluşlarına adayan Lee yarı zamanlı olarak da Manchester'da bir barda barmaidlik yapıyor.

18 yaşında erkek dergileri için çıplak pozlar vererek meslek hayatına başlayan Lee ikiz kız kardeşi nedeniyle bu işe girdiğini söylüyor.

"18 yaşımdan 30'larıma kadar seks işçisi olarak çalıştım. Nereden baksan bir milyon müşterim olmuştur. Herşey ikiz kız kardeşimin isteği üzerine katıldığım bir fotoğraf çekimi ile başladı. Orada fotoğrafçı üzerimizi çıkarmamızı istedi. Çekimin ardından da ikiz olarak porno sektöründe oyuncu olarak yer alırsak çok ilgi çekeceğimizi belirtti."

"Şimdi yardım kuruluşlarında çalışıyorum çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum."

Lee, barmaidlik mesleğini ise ilginç bulduğunu söyledi.

"Garip bir iş. Çünkü yedi saat çalışıp 7 Euro kazanıyorsun. Ben eskiden saatliğine 140 Euro kazanıyordum," dedi.

"BABAM ARAP OLDUĞU İÇİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİK"

Lee babası Arap asıllı olduğu için gençliklerinde çok fazla ayrımcılığa maruz kaldıklarını. Ancak onlara dünyayı dar eden o zorbaların Lee'den randevu kopramak için sıraya girdiklerini görünce son gülenin kendisi olduğunu söyledi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bi hesap yaptım. En ama en kötü haliyle 5 dakika sürse her bir kişi, buna göre 4,75 yıl eder. Hadi günleri de yarıya bölersek uyuduğunu varsayıp, artı eksi 9 yıl boyunca gününün 12-14 saatini aralıksız sekse ayırmış olması lazım ki 500 bin kişiyle yatsın... İnandırıcı gelmedi. Çünkü bide herkesi 5'er dakikadan hesapladım :))) Eyyy Kat Lee... verilmiş sadakan varmış Türkiye'de olsan Edirne'den Kars'a elden ele uzatırlardı seni.
Üşenmedım hesapladim 18 yaşinda başlamiş 30 yaşina kadar calismis 18 ve 30 yasi da dahil edersek 14 yil calismis bu kadin 14 yili gune vurursak 5110 gun ediyor 1 milyonu 5110 a bolersek 181. 21 gibi bir rakam cikiyor yani kadin 1 gunde 181 kisiyle yatmasi lazim ki bu imkansiz kadin yalan soyluyor :)
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