En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Kendini yardım kuruluşlarına adayan Lee yarı zamanlı olarak da Manchester'da bir barda barmaidlik yapıyor.
18 yaşında erkek dergileri için çıplak pozlar vererek meslek hayatına başlayan Lee ikiz kız kardeşi nedeniyle bu işe girdiğini söylüyor.
"18 yaşımdan 30'larıma kadar seks işçisi olarak çalıştım. Nereden baksan bir milyon müşterim olmuştur. Herşey ikiz kız kardeşimin isteği üzerine katıldığım bir fotoğraf çekimi ile başladı. Orada fotoğrafçı üzerimizi çıkarmamızı istedi. Çekimin ardından da ikiz olarak porno sektöründe oyuncu olarak yer alırsak çok ilgi çekeceğimizi belirtti."
"Şimdi yardım kuruluşlarında çalışıyorum çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum."
Lee, barmaidlik mesleğini ise ilginç bulduğunu söyledi.
"Garip bir iş. Çünkü yedi saat çalışıp 7 Euro kazanıyorsun. Ben eskiden saatliğine 140 Euro kazanıyordum," dedi.
"BABAM ARAP OLDUĞU İÇİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİK"
Lee babası Arap asıllı olduğu için gençliklerinde çok fazla ayrımcılığa maruz kaldıklarını. Ancak onlara dünyayı dar eden o zorbaların Lee'den randevu kopramak için sıraya girdiklerini görünce son gülenin kendisi olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki
Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!
İnanılır gibi değil! Dev pitonun midesinden çıkardılar
Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Son dakika! Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 2 yorum