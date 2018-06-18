En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Kendini yardım kuruluşlarına adayan Lee yarı zamanlı olarak da Manchester'da bir barda barmaidlik yapıyor.

18 yaşında erkek dergileri için çıplak pozlar vererek meslek hayatına başlayan Lee ikiz kız kardeşi nedeniyle bu işe girdiğini söylüyor.

"18 yaşımdan 30'larıma kadar seks işçisi olarak çalıştım. Nereden baksan bir milyon müşterim olmuştur. Herşey ikiz kız kardeşimin isteği üzerine katıldığım bir fotoğraf çekimi ile başladı. Orada fotoğrafçı üzerimizi çıkarmamızı istedi. Çekimin ardından da ikiz olarak porno sektöründe oyuncu olarak yer alırsak çok ilgi çekeceğimizi belirtti."

"Şimdi yardım kuruluşlarında çalışıyorum çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum."

Lee, barmaidlik mesleğini ise ilginç bulduğunu söyledi.

"Garip bir iş. Çünkü yedi saat çalışıp 7 Euro kazanıyorsun. Ben eskiden saatliğine 140 Euro kazanıyordum," dedi.

"BABAM ARAP OLDUĞU İÇİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİK"

Lee babası Arap asıllı olduğu için gençliklerinde çok fazla ayrımcılığa maruz kaldıklarını. Ancak onlara dünyayı dar eden o zorbaların Lee'den randevu kopramak için sıraya girdiklerini görünce son gülenin kendisi olduğunu söyledi.



