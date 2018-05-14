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Endonezya'da motosikletli 2 intihar saldırısı gerçekleştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 09:40 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Surabaya şehrinde motosikletli 2 intihar bombacısı polis merkezine saldırdı. Saldırıya katılanlardan birinin 8 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu belirtildi.

Endonezya'da motosikletli 2 intihar saldırısı gerçekleştirildi

Endonezya'nın Surabaya şehrinde dün kiliseleri hedef alan ve en az 13 kişinin öldüğü intihar saldırılarının ardından, bugün sabah saatlerinde motosikletli iki kişinin polis merkezine intihar saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda, polis memurlarının yaralandığı belirtildi. Doğu Java Polis Sözcüsü Frans Barung Mangera, henüz ayrıntıları veremeyeceklerini, kurbanların kimliklerini tespite çalıştıklarını söyledi. Mangera olay yeri çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

'AİLE SALDIRISI'

Endonezya'nın Surabaya kentinde bir aile, iki motosikletle polis merkezine intihar saldırısı düzenledi. Saldırıya katılanlardan birinin 8 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu belirtildi.

KİLİSEDE KENDİLERİNİ HAVAYA UÇURMUŞLARDI

Dün Endonezya'nın ikinci büyük kenti Surabaya'da bir anne ve iki kızı bir kilisede kendilerini havaya uçururken, baba ve iki oğlu da iki farklı kiliseyi hedef almıştı. En az 13 kişinin ölümüne, 40 kişinin yaralanmasına neden olan aynı aileden altı intihar saldırganının, Suriye'den geri dönen yüzlerce Endonezyalı arasında olduğu bildirilmişti. Saldırı dalgasının sorumluluğunu DEAŞ üstlenmişti.

Bombalı saldırılar, ülkede 10 yıldan uzun süredir düzenlenen en kanlı eylem oldu.

İHA


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Surabaya intihar saldırısı

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