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Endonezya’daki korkunç depremden mucize haberi geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 08:01 | Son Güncelleme

Endonezya'da pazar günü meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına hız verildi. Lombok Adası ve etrafındaki adalarda da hissedilen depremde ölü sayısı 98 olarak açıklanırken bu sabah iyi bir son dakika haberi geldi. Yetkililer 48 saat sonra bir kadını yıkılmış bir binanın altından kurtardı.

Endonezya’daki korkunç depremden mucize haberi geldi

Tarihinin en korkunç doğal afetlerinden birini yaşayan Endonezya’da yaralıları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor… En az 98 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ve kaybın olduğu depremin ardından bugün bir mucize yaşandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Depremden 48 saat sonra gönüllüler ve özel ekipler bir kadını enkaz altından kurtardı. Henüz ismi açıklanmayan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Endonezyalı yetkili Sutopo Purwo Nugroho, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ekiplerin özellikle Lombok’un kuzeyinde yıkıntılardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksama yaşandığını duyurdu. Açıklamada yerel halktan gönüllülerin de özel ekiplere destek verdiği belirtildi.

Resmi olarak ölü sayısının 98 olduğu açıklanırken, yetkililer arama kurtarma çalışmaları sonucunda bu sayının artmasından endişe ettiğini açıkladı. Çok sayıda depremin yaşandığı bölgede en son 29 Temmuz’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Yüzlerce turist adayı terk etmek için sahillerdeki tekne ve botlara ve havaalanlarına akın ederken buralarda da izdiham yaşandı.

Bölgede 2004 yılında meydana gelen tsunamide 13 ülkeden 226.000 kişi hayatını kaybetmiş ve bunlardan 120.000’inin Endonezya vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Sözcü


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Lombok Adası deprem

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