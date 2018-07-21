Erkek arkadaşını öldüren Kenya güzeli Ruth Kamande idam cezasına çarptırıldı!

24 yaşındaki Kenya güzeli Ruth Kamande, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Farid Mohammed'i 25 bıçak darbesi öldürdüğü için idam cezası aldı.
Erkek arkadaşını 25 bıçak darbesiyle öldüren Ruth, hazır bulunduğu mahkemede pişman oldmadığını söyledi ve çok rahat davrandı. İdam kararı veren hakim, Ruth'a insan öldürmenin hiç bir şekilde kabul edilebilir olmadığını idam yerine ceza hapis cezası vermesi durumunda başka insanlarında aynı suçu işlemeye devam edeceklerini söyledi.
İdam kararı 1987'den beri kimsenin idam edilmediği ülkede insan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti. Öldürülen gencin halası gözyaşları içinde kararın doğru olduğunu söyledi.
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