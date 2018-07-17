Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!

Olay mahalle sakinlerinin farelerin fotoğrafını paylaşmaya başlamasıyla gün yüzüne çıktı.
Mahalle sakinleri, binlerce farenin bölgelerine geldiğini iddia etti. Farelerin oraya gelmesinin sebebinin ise yakınlarda yapılan inşaat yüzünden olduğunu ve sesten korkan farelerin bu mahalleye kaçtığını söylediler. Gelen farelerin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, mahalleli onları yakalayarak ya da öldürerek durumdan kurtulmaya çalışıyor.
Hayvan kontrol birimlerinin ise, farelerin tam olarak evcil hayvan olmadığını ve iddia edilen kadar çoksa fareler onları koyacak yerlerinin olmadığını belirtti.
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