Filistinli bilim insanını 'Mossad öldürdü' iddiası! Bugün Türkiye'ye gelecekti

Malezya’da maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın babası, saldırının arkasında İsrail’in istihbarat örgütü Mossad’ın olduğunu söyledi.
Al Jazeera kanalının internet sitesine konuşan baba, Malezyalıların soruşturmayı düzgün bir şekilde yürütmesini istediğini belirtti.
TÜRKİYE'YE GELMEYİ PLANLIYORDU
Haberi manşetten duyuran Al Jazeera, Fadi el-Batş’ın bugün bir konferans için Türkiye’ye gelmeyi planladığını da ifade etti. Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, şüphelilerin "bir istihbarat örgütüne bağlı Avrupalılar" olduğunu söyledi.
Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı Abdul Hadi Awang, başkent Kuala Lumpur'da Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş’ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor. Mossad, dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor" dedi.
Awang, benzer suikastların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Lübnan'da da gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İsrail büyük güçlerin arkasına saklanarak terör eylemleri yapmaktadır. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Kuala Lumpur'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.
Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.
Malezya üniversitesi (UM) mezunu olan Batş, eşi ve üç çocuğuyla yaklaşık 10 yıldır Malezya’da yaşıyordu. Batş'ın, sabah namazı için gittiği camide gönüllü olarak imamlık yaptığı belirtildi.
Haber 7
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