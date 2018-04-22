Filistinli bilim insanını 'Mossad öldürdü' iddiası! Bugün Türkiye'ye gelecekti

Malezya’da maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın babası, saldırının arkasında İsrail’in istihbarat örgütü Mossad’ın olduğunu söyledi.

Al Jazeera kanalının internet sitesine konuşan baba, Malezyalıların soruşturmayı düzgün bir şekilde yürütmesini istediğini belirtti.

TÜRKİYE'YE GELMEYİ PLANLIYORDU



Haberi manşetten duyuran Al Jazeera, Fadi el-Batş’ın bugün bir konferans için Türkiye’ye gelmeyi planladığını da ifade etti. Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, şüphelilerin "bir istihbarat örgütüne bağlı Avrupalılar" olduğunu söyledi.

Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı Abdul Hadi Awang, başkent Kuala Lumpur'da Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş’ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor. Mossad, dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor" dedi.

Awang, benzer suikastların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Lübnan'da da gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İsrail büyük güçlerin arkasına saklanarak terör eylemleri yapmaktadır. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.