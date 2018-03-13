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Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Batı ülkelerinin Suriye krizinin çözümü konusunda Türkiye’ye maksimum baskı yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'

Hollande, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında hadsizce ifadeler kullandı.

TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına değinen Hollande, hava saldırılarına son verilmesi için Ankara'ya baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Aynı zamanda hem sorumluluk duygusu hem de (YPG ile) dayanışma duyguları besliyorum. Dayanışma hissediyorum, çünkü Kürtlerin, DEAŞ'ın Rakka ve diğer kentlerden kovulmasında, koalisyona en ağır dönemde yardım ettiğini unutmadım" ifadelerini kullandı.

"SURİYE VE TÜRKİYE UÇAKLARININ UÇUŞUNA İZİN VERİLMEMELİ"

Hollande, "Afrin'de hareket eden Türk uçaklarının bu bölgelerde uçamamasını sağlamak çok önemli" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dransa Suriye Afrin Hollande

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bu herifin Zekeriya Beyaz la akraba olma ihtimali nedir acaba???
hollande efendi atı alan üsküdarı geçti bırak palavrayı
senin ne işin var suriyede eyy fransa?
suriyede suriye uçakları ve türk uçakları ucmayacak miş he seni fransa da cumhurbaskanı yapan zihniyetin. hala esadin gitmesi gerek diyemiyor nasil bir baskı varsa
hollande efendi senin anan güzel mi?
suriye hava sahası uçuşa kapanırsa türkiye orda 1 saat bile dayanamadan geri çekilir karadan ypg ile asla başa çıkamaz
türk uçaklarına izin vermeyin sizde orada istediginiz gibi at koşturunn sizi kaleeş ve hain tüm avrupa ülkeleri
HAVLAYAN KÖPEK ISIRMAZ KONUŞMAK İÇİN SAHİBİNDEN İZİN ALDINMI ...
Niye peki zeytinin kökü mü girdi yoksa. Zeytin sağlığa faydalıdır sen anladın lafı.....
10000 km öteden gelen uçakların ne işi var,emperyalizm kanlarına işlemiş!
Madem bu kadar seviyorsunuz verin hepsine fransız vatandaşlığı gelsinler sizde rahatça yaşasınlar. Ama yok tabi aşkların en güzeli uzaktan sevmek değil mi? Uçan hollandalı!
HOLLANDE DAEŞ LE PKK KARŞI,KARŞIYA DAHİ GELMEDİ...PKK UYUŞTURUCU GÖNDEREMİYOR DİYE FRANSIZ GENÇLER SANA BASKIMI YAPIYOR YOKSA,SENDE Mİ BAŞLADIN GOGOYA...HOLLANDE YPG Yİ KİM DESTEKLİYORSA TÜRK DÜŞMANIDIR...PKK YI KİM DESTEKLİYORSA TERÖRİSTTİR....PKK YA VERDİĞİNİZ VAAD LERİ YERİNE GETİRME TELAŞINIZDAN BELLİ..ÇÜNKÜ SİZE DİŞ BİLEMEYE BAŞLADI PKK...İNŞALLAH..
PKK uyuşturucu trafiğinin tedarikçisi ve Avrupa ve ABD'nin en büyük gelir kaynaklarından birisi. Kafir fransa işte ne yaparsın?
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