France Info'da yer alan haberde, demiryolu sektörü ve kamu çalışanlarının başı çektiği gösterilerin öğle saatlerinde başladığı ve havanın kararmasıyla sona erdiği belirtildi.

Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

1 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü Hükümetin reform projeleri ve kemer sıkmaya yönelik çalışmalarını protesto için ülke genelinde yaklaşık 500 bin kişinin sokağa çıktığı ifade edildi. Gösterilerin 180 ayrı noktada düzenlendiği, Paris ve Nantes kentlerindeki gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı bildirildi.

2 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü Başkent Paris'te Doğu Tren Garı'ndan Bastille Meydanı'na doğru yürüyen 35 bin demiryolu çalışanı, Nation Meydanı'nda toplanarak Bastille'e yürüyen 14 bin kamu çalışanıyla birleşti. Demiryolu çalışanlarının yürüyüşünde çıkan şiddet olayları nedeniyle polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, göstericilerin bir aracı yakarak çok sayıda işyerine zarar verdiği kaydedildi.

3 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü Ülkenin kuzeybatısında bulunan Nantes şehrinde de benzer sahnelerin yaşandığı, valilik binasına tehlikeli madde ve boya fırlatan göstericilere güvenlik güçlerinin gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

4 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü Fransa'da "Kara Perşembe" olarak adlandırılan gösteri ve grevler dalgasına demiryolu çalışanları, emekliler, öğretmenler, hastane, belediye ve havalimanı çalışanları ve ilgili sendikaların çağrılarına destek veren kişiler katıldı.

5 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü Ülkede şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın sağlandığı tren ve metro hatlarında grev ve gösteriler nedeniyle büyük aksaklıklar yaşanırken, çok sayıda lise ve üniversitede de eğitimin kesintiye uğradığı açıklandı.

6 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü Hükümetin demiryolu çalışanlarının statüleri hakkındaki reform planı ve bu planın kararname ile yürürlüğe konulacağının açıklanmasına tepki gösteren demiryolu çalışanları, daha önce 3 Nisan'da başlayacak ve 36 gün sürecek grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

7 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü Kamu çalışanları ise hükümetten, tasarruf tedbirleri çerçevesinde 120 bin kamu çalışanının işten çıkarılması gibi çok sayıda değişiklik öngören eylem planının rafa kaldırılmasını talep etmişti.

8 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

9 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

10 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

11 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

12 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

13 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

14 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

15 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

16 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

17 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

18 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

19 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

20 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

21 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

22 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

23 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

24 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

25 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

26 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

27 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

28 / 29 Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü