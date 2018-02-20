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Gaz çıkaran yolcu uçağa acil iniş yaptırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Dubai-Amsterdam seferini yapan Hollanda uçağında sürekli gaz çıkaran yolcu kavgaya neden oldu. Kavga nedeniyle uçak acil iniş yaptı.

Hollanda merkezli Transavia Havayolları'nın uçağında ilginç bir olay yaşandı. Uçak Dubai- Amsterdam seferini yaparken bir yolcunun sürekli gaz çıkarması yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ UÇAKTAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI

kokpit.aero'da yer alan habere göre, pilotlar bunun üzerine Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanında kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından uçaktan indirildi ve gözaltın alındı. Uçakta olay çıkaran yolcular hakkında dava açılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda dubai amsterdam Viyana acil iniş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kesin leş pislik bir arap dölüdür
Ne yapsın adam hasta da olabilir icinde kalacağına salıvermiş
sorsan bide bize medeniyeti ogretmeye calisirlar )))
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