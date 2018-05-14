HABER

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, katliamın yapıldığı saatlerde Twitter hesabından tepki çeken bir açıklama yayımladı.

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından pişkin bir açıklama yaptı. İşgal askerinin katliamını görmezden gelen Trump "İsrail için harika bir gün" mesajını paylaştı. ABD Başkanı, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması Fox News ve Fox Business kanallarından saat 9’da canlı yayınlanacak. İsrail için harika bir gün!" dedi.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail'in Filistinli göstericilere "orantısız güç" kullanmasını kınadı. Açıklamada İsrail'in şehit ettiği ve yaraladığı binlerce Filistinli göstericinin hiçbir şekilde güvenlik tehdidi oluşturmadığı vurgulandı.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericilere orantısız güç kullanmasının kınandığı açıklamada, Gazze'deki durumdan büyük endişe duyulduğunun altı çizildi.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Gazze'de düzenlenen gösterilerde ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmamasını, İsrail'in de aldığı güvenlik önlemlerinde ölçülü davranmasını istediklerini söyledi.

Adebahr, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği açılışına hangi Alman yetkililerin katılacağı sorusu üzerine, Ortadoğu politikalarıyla ilgili tutumlarında şüphe uyandırmamak için Kudüs'teki Alman Büyükelçisi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam verdiği resepsiyona katılmadığını, bugünkü açılış törenine de hiçbir Alman diplomatın davet edilmediğini söyledi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi.

ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik binasını açması ile ilgili Zarif, "Kudüs’e yönelik bu rejimin çok tehlikeli davranışlarını görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası kurallara ve yasalara aykırı hareket etmek, ABD hükümetinin bir alışkanlığı haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya’nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna "Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık" yanıtını verdi.

İNGİLTERE: KUDÜS ELÇİLİĞİNİ TAŞIMAYACAĞIZ

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken,İngiltere Başbakanı Theresa May'de konuyla ilgili bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi’nin imzasını taşıyan bildiride, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına işaret edilerek, "Nekbe’nin yıl dönümünde bir kez daha, işgal altındaki başkentimiz (Kudüs) bilinçli hırsızlığa, siyasal, ahlaki ve hukuki ihlale maruz kalıyor" denildi.

ABD’ye "provokatif" karar ve eylemlerine son vererek, uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin davasıyla adaletle muamele etme çağrısı yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması Filistin halkı, uluslararası adalet ve meşruiyet için yeni bir Nekbe’dir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN DE TEPKİ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de yaptığı konuşmada ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede sorunun çözümü olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin Kudüs kararını çok çok talihsiz buluyoruz. ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olarak arabulucu rolünü tamamen kaybetmiştir. Bu atılan adımın bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuyla ilgili, ''ABD Başkanı'nın bu yanlış haraketi makes bulmayacaktır. Sayın Başkan'ın büyük hatasıdır. Neticeye gidemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklamaABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kudüs Gazze Twitter

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

İlginizi Çekebilir

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Endonezya'da motosikletli 2 intihar saldırısı gerçekleştirildi

Endonezya'da motosikletli 2 intihar saldırısı gerçekleştirildi

Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor

Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor

Irak'taki seçimlerde sonuç belli oldu

Irak'taki seçimlerde sonuç belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.