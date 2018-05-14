Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından pişkin bir açıklama yaptı. İşgal askerinin katliamını görmezden gelen Trump "İsrail için harika bir gün" mesajını paylaştı. ABD Başkanı, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması Fox News ve Fox Business kanallarından saat 9’da canlı yayınlanacak. İsrail için harika bir gün!" dedi. BM'DEN AÇIKLAMA



Birleşmiş Milletler (BM) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail'in Filistinli göstericilere "orantısız güç" kullanmasını kınadı. Açıklamada İsrail'in şehit ettiği ve yaraladığı binlerce Filistinli göstericinin hiçbir şekilde güvenlik tehdidi oluşturmadığı vurgulandı. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericilere orantısız güç kullanmasının kınandığı açıklamada, Gazze'deki durumdan büyük endişe duyulduğunun altı çizildi. ALMANYA'DAN AÇIKLAMA



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Gazze'de düzenlenen gösterilerde ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmamasını, İsrail'in de aldığı güvenlik önlemlerinde ölçülü davranmasını istediklerini söyledi.

Adebahr, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği açılışına hangi Alman yetkililerin katılacağı sorusu üzerine, Ortadoğu politikalarıyla ilgili tutumlarında şüphe uyandırmamak için Kudüs'teki Alman Büyükelçisi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam verdiği resepsiyona katılmadığını, bugünkü açılış törenine de hiçbir Alman diplomatın davet edilmediğini söyledi. İRAN'DAN AÇIKLAMA



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi. ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik binasını açması ile ilgili Zarif, "Kudüs’e yönelik bu rejimin çok tehlikeli davranışlarını görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası kurallara ve yasalara aykırı hareket etmek, ABD hükümetinin bir alışkanlığı haline geldi" değerlendirmesinde bulundu. RUSYA'DAN AÇIKLAMA



Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya’nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna "Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık" yanıtını verdi.

İNGİLTERE: KUDÜS ELÇİLİĞİNİ TAŞIMAYACAĞIZ



ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken,İngiltere Başbakanı Theresa May'de konuyla ilgili bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti. FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi’nin imzasını taşıyan bildiride, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına işaret edilerek, "Nekbe’nin yıl dönümünde bir kez daha, işgal altındaki başkentimiz (Kudüs) bilinçli hırsızlığa, siyasal, ahlaki ve hukuki ihlale maruz kalıyor" denildi. ABD’ye "provokatif" karar ve eylemlerine son vererek, uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin davasıyla adaletle muamele etme çağrısı yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması Filistin halkı, uluslararası adalet ve meşruiyet için yeni bir Nekbe’dir" ifadelerini kullandı.