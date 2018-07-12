HABER

Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı

12.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

New York borsasında hâlâ işlem yapılan saatlerde Amerikan dolarının 4.97 TL'ye çıkması ile TL dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü. TL güne 4.87 seviyesinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz" demişti.

Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı

New York borsasında hâlâ işlem yapılan saatlerde Amerikan dolarının 4.97 TL'ye çıkması ile TL dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü. TL güne 4.87 seviyesinde başladı.

TL dün de bir önceki güne kıyasla dolar karşısında yüzde 2.9 değer kaybetmişti.

Euro 5.6 TL, sterlin ise 6.45 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Zirvesi'ne gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada döviz ve faizdek yükselişe yönelik soruya ""Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz" demişti.

Erdoğan'ın kabineyi açıkladığı Pazartesi akşamı da piyasalar yeni kabineye sert tepki vermiş, kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

Piyasaların özellikle Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdiği belirtiliyor.

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre de Nisan ayında 5.43 milyar dolar olan cari açık Mayıs ayında 5.89 milyara çıktı. Geçen yılın Mayıs ayında ise cari açık 5.37 milyar dolardı.

Financial Times: Yabancı yatırımcılar endişeli

Türk lirasının değer kaybı yabancı basında da yer buldu.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarının düşebileceğini işaret eden açıklamalar yapması ve yatırımcıların Türkiye ekonomisinin sağlığı hakkındaki endişeleri nedeniyle Türk hisse senetleri, fonlar ve Türk lirasının "darbe yediğini" yazdı.

Gazete Türkiye'nin artan cari açığını ve borçlarını yönetebilmesi için yılda yabancı yatırımcılardan 200 milyar dolar sıcak para akışına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Haberde "Ancak yabancı yatırımcılar, gücü Erdoğan'ıın elinde toplayan yeni cumhurbaşkanlığı sistemi altında Türkiye'nin 880 milyar dolarlık ekonomisinin nasıl idare edileceğinden endişe duyuyor" ifadesi kullanıldı.

Adnan Oktar'ın avukatı: Operasyonun şoku daha üzerindeAdnan Oktar'ın avukatı: Operasyonun şoku daha üzerinde
NATO Zirvesi'nde liderler Hırvatistan-İngiltere maçını takip ettiNATO Zirvesi'nde liderler Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU DIŞ GÜÇLER NEDEN BÖYLE YAPIYOR...
Diğer Haberler
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.