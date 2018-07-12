Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı

New York borsasında hâlâ işlem yapılan saatlerde Amerikan dolarının 4.97 TL'ye çıkması ile TL dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü. TL güne 4.87 seviyesinde başladı.

TL dün de bir önceki güne kıyasla dolar karşısında yüzde 2.9 değer kaybetmişti.

Euro 5.6 TL, sterlin ise 6.45 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Zirvesi'ne gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada döviz ve faizdek yükselişe yönelik soruya ""Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz" demişti.

Erdoğan'ın kabineyi açıkladığı Pazartesi akşamı da piyasalar yeni kabineye sert tepki vermiş, kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

Piyasaların özellikle Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdiği belirtiliyor.