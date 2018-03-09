Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu

Hindistan’ın Bangalore kentine bağlı bir köyde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari’nin hikayesi The Jungle Book ve Tarzan filmlerini aratmıyor. Bangari'nin maymunlarla dostluğu köyde efsaneye dönüştü. Hindistan'ın Hubli kasabasında yaşayan Samarth Bangari adlı iki yaşındaki çocuk, maymunlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip.

Maymunlarla iletişim gücünün bu denli kuvvetli olması Samarth'a kutsanmış ünvanını da kazandırdı.

Küçük çocuğun amcası Barama Reddy, 6 ay önce evlerinin önünde oynayan Samarth’ın etrafının maymunlar tarafından çevrildiğini gördü.

Maymunların yeğenine saldırdığını düşünen Reddy, yakından baktığında küçük çocuğun yeni arkadaşlar edindiğini fark etti.

O günden beri her gün maymunlarla vakit geçiren Samarth, onlarla yemeğini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Samarth, maymunlarla kurduğu bağ sayesinde yaşadığı köyde efsaneye dönüştü.

400 KİLOMETRE MESAFEDEN ZİYARETE GELİYORLAR



Küçük kızın amcası, yeğeniyle arkadaşlık kuran maymunların her gün 400 kilometre mesafeden gelerek onu ziyaret ettiğini iddia etti.