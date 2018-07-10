Hiçbir şey göründüğü gibi değil! O adam aslında...

Silahlı saldırı sırasında hayatını kaybeden bir genç, evinde oyun oynarmış gibi televizyonun karşısına oturtuldu.
ABD’nin New Orleans kentinde yaşayan 18 yaşındaki Renard Matthews, geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırgan tarafından başından vuruldu. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybeden Matthews’ın telefonunu ve üzerindeki parayı alarak kaçtı.
BÖYLE CENAZE TÖRENİ GÖRÜLMEDİ
Matthews’ın ölümüyle yasa boğulan ailesi, genç adamın cenazesi için farklı bir yolu seçti. Matthews’a en sevdiği basketbol takımının forması giydirilirken, evde konsol oyunu oynarmış gibi televizyonun karşısına oturtuldu. Tam bir ev ortamı oluşturulan konseptte, Matthews’ın etrafına yiyecek ve içecekler de konuldu.
ÖLÜ OLDUĞU ANLAŞILMIYOR
Genç adamın bu hali, dışarıdan bakıldığında ilk etapta ölü olduğunu akıllara bile getirmiyor. ABD basınında ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, görenleri ikiye böldü.
Twitter’daki yorumlarda kimisi bu yapılanın korku filmlerini aratmadığını ve akıl dışı olduğunu savunurken, kimileri ise ailenin oğullarını istedikleri gibi uğurlama hakkı olduğunu söyledi.
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