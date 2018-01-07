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İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 22:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen 4 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 70'in üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi.

İdlib merkezinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede art arda 4 patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.

Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.

AA

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patlama Suriye İdlib Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Teör örgütlerinin arkasında başta ABD, israil, ingiltere, Rusya Almanya ve İran var. Bu devletler ortadan kalkmadıkça dünyada terör de ortadan kalkmayacaktır. Terör örgütleri birbirinin kardeşidirler. Sadece isimleri farklıdır. Basit bir örnek. İşid terör örgütü neden acaba şimdiye İsrail hedeflerini saldırmadı? Düşündünüz mü?
idlip in kontrolü Türkiye de olduğu için karışıklık çıkartıyorlar. ne yapsalar boş Türkiye geri çekilmeyeck
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