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İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 21:09 | Son Güncelleme

İngiltere'de bakanlık yapan Domini Raab'ın 20 yaşındaki sekreterinin para karşılığı cinsel ilişki için pazarlık yaptığı ve genç kızın bu işi bakanın masasında yapmak için ekstra ücret istediği ortaya çıktı.

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de Bayındırlık ve İskan Bakanı olan, Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Raab'ın, 20 yaşındaki yardımcısı ve sekreteri, zengin adamlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için bir sitede pazarlık yaptığı fark edildi.

GAZETECİLER MÜŞTERİ KILIĞINDA PAZARLIK YAPTI

Olayın fark edilmesi üzerine müşteri kılığına giren Daily Mirror gazetesi muhabirleri, kadın ile iletişime geçti. Gazetecilerle ilişki pazarlığına girişen kadın yakayı ele verdi.

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BAKANIN MASASININ ÜZERİNDE İLİŞKİYE EKSTRA ÜCRET İSTEDİ

Genç kadın, müşteri kılığındaki gazetecilere sadece beş yıldızlı otelde ilişkiye girebileceklerini ayrıca isterlerse bakanın masasının üstünde de bu işi gerçekleştirebileceklerini ama bunun karşılığında ekstradan 750 pound istediğini söyledi. Genç sekreter, bir gün bu sebeple işinden kovulmanın da fantezileri arasında olduğu sözlerine ekledi.

AMACI AYDA 5 BİN POUND

Sekreter, müşteri kılığındaki gazetecilere amacının ayda 5000 pound (28 bin lira) kazanmak olduğunu söyledi.

"BAKANA ŞANTAJ YAPABİLİRİM"

Sekreter ayrıca, müşterilerine bakanın her adımını takip ettiğini ve istediği zaman ona şantaj yapabileceğini söyledi. Olayın duyulması üzerine güvenlik kaygıları artarken bakanlık soruşturma başlattı.

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