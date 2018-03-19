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İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

İngiliz BBC haber kanalı, İngiliz Anna Campbell isimli kadının, Afrin'de terör örgütü YPG'nin kadınlardan oluşan kolu YPJ saflarında öldürüldüğünü duyurdu.

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

BBC, İngiltere'nin East Sussex bölgesinden gelen terör örgütü üyesi Campbell'in TSK'nın 15 Mart tarihindeki ağır bombardımanı sonucunda öldüğünü duyurdu.

Campbell'in terör örgütü adına bölgede bulunurken hayatını kaybeden 8'inci isim olduğu ifade edildi.

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YPG'ye katılan ABD vatandaşı Jake Klipsch de kısa süre önce Afrin'de öldürülmüştü.

Terör örgütü YPG'ye katılan ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili haberler medyada sık sık yer alıyordu. Bilindiği üzere YPG'ye katılan ABD vatandaşlarının büyük bir kısmı, eski ABD ordu mensuplarından oluşuyor.

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ingiltere Afrin YPG YPJ Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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