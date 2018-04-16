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İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson'dan Suriye açıklaması: Bu kadarının fazla olduğunu gösterdik

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 04:08 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'ye yönelik hava saldırılarının kimyasal silahların kullanımı konusunda "bu kadarının fazla olduğunu" gösterdiğini söyledi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise saldırının yasallığını sorguladı ve bu tür saldırılarda parlamentonun onayını gerektiren bir yasa önerdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson'dan Suriye açıklaması: Bu kadarının fazla olduğunu gösterdik

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'ye yönelik hava saldırılarının kimyasal silahların kullanımı konusunda "bu kadarının fazla olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Johnson hava saldırılarıyla ABD, İngiltere ve Fransa'nın amacının Suriye'deki çatışmanın gidişatını değiştirmeyi veya rejim değişikliğini hedeflemediklerini de ekledi.

BBC'de Anrew Marr Show'a çıkan Johnson, kimyasal silah kullanımına dair "tabunun" yok olmasını engellemek için bu müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve Suriye'deki savaşın öncesi gibi devam edebileceğini, yalnızca kimyasal silah kullanılmayacağından emin olmak istediklerini vurguladı.

Aynı programda konuşan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise saldırının yasallığını sorguladı. Corbyn, gelecekte bu tür saldırılar düzenlenmeden önce parlamentodan onay alınmasını şart koşan bir yasal düzenleme önerdi.

Corbyn, yalnızca Birleşmiş Milletler'in (BM) onayıyla düzenlenen saldırıların desteklenmesi gerektiğini belirtse de Muhafazakarlar Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarını veto etmesi nedeniyle bunun imkansız olduğunu savunuyor.

Boris Jonhson, Esad'ın nasıl bir tepki vereceğini kestiremediklerini ancak tekrardan kimyasal silah kullanması durumunda nasıl bir adım atılacağını müttefikleriyle konuşacaklarını açıkladı.

Johnson Corbyn'in parlamentonun onayı alınmamasına yönelik eleştirilerine ise, Pazartesi günü Başbakan Theresa May'in parlamentoda bir konuşma yapacağını ve milletvekillerinin de konuyla ilgili görüşlerini açıklama imkanı bulacağını söyleyerek yanıt verdi.

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