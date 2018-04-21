İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'daki döviz krizinin arkasında ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Ruhani, dolar kurunu ABD'nin planlarını boşa çıkarmak için sabitlediklerini belirterek, "Bu karar, 80 milyon İranlı için uygun bir karardı. Bazıları için iyi olmasa da biz çoğunluğu düşünmeliyiz." dedi.

"DOLAR KURUNU SABİTLEMEK ABD'YE TOKATTI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma hakkında karar vereceği tarihe atıfta bulunan Ruhani, "Onlar, 12 Mayıs'ta İran milletine karşı adımlar atarak, iç piyasaya baskı yapabileceklerini umuyorlardı. Bu karar ABD'nin vereceği karara karşı bir tokattı." dedi.

ABD'NİN BEKLEMEDİĞİ HER ŞEY İÇİN STRATEJİMİZ VAR

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirterek, "Düşmanların beklediği, hatta beklemediği her şey için stratejilerimiz var ve bunları hızla uygulayacağız." dedi.