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İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede dolar kullanımı kısıtlayarak ABD'ye tokat attıklarını söyleyerek "Düşmanların beklediği, hatta beklemediği her şey için stratejilerimiz var " dedi.

İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'daki döviz krizinin arkasında ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Ruhani, dolar kurunu ABD'nin planlarını boşa çıkarmak için sabitlediklerini belirterek, "Bu karar, 80 milyon İranlı için uygun bir karardı. Bazıları için iyi olmasa da biz çoğunluğu düşünmeliyiz." dedi.

"DOLAR KURUNU SABİTLEMEK ABD'YE TOKATTI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma hakkında karar vereceği tarihe atıfta bulunan Ruhani, "Onlar, 12 Mayıs'ta İran milletine karşı adımlar atarak, iç piyasaya baskı yapabileceklerini umuyorlardı. Bu karar ABD'nin vereceği karara karşı bir tokattı." dedi.

ABD'NİN BEKLEMEDİĞİ HER ŞEY İÇİN STRATEJİMİZ VAR

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirterek, "Düşmanların beklediği, hatta beklemediği her şey için stratejilerimiz var ve bunları hızla uygulayacağız." dedi.

Konuşmasında Trump'ı da hedef alan Ruhani, "Amerikan halkı arasında kaygılara ve dünyadaki insanlar arasında endişelere yol açan böyle bir yönetimin bir benzeri daha ABD tarihinde görülmedi." diye konuştu.

"PROTESTOLARA KARŞI YETKİLİLER YETERSİZ KALIYOR"

Ülkedeki protesto gösterilerine karşı yetkililerin yetersiz kaldığını, halkın sorunlarıyla ilgilenmediklerini söyleyen Ruhani, isim vermeden bazı kişilerin halkın sorunlarına karşı sessiz kalmaları için devlet yetkililerine baskı yaptığını öne sürdü.

Halkın yeterli bilgiye sahip olmadığı ve geleceğe dair plan yapamadığı zaman öfkelenip sokaklara çıktığını belirten Ruhani, "Yöneticilerimiz sanki sessizlik yemini etmişler. Onlara kimin ne söylediğini bilmiyorum. Neden korktuklarını bilmiyorum. Tehditleri umursamayın, tehditlere cevap vermekten korkuyorsanız bana gönderin ben cevap veririm." ifadelerini kullandı.

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