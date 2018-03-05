İran'dan Türk askerlerine yönelik skandal açıklama!

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi.Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.
Safevi, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.
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