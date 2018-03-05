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İran'dan Türk askerlerine yönelik skandal açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 08:26 | Son Güncelleme

İran'da Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Safevi Türkiye'nin terör örgütüne karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı bitirmesini beklediğini söyledi.

İran'dan Türk askerlerine yönelik skandal açıklama!

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi.Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Safevi, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.

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İRAN Zeytin Dalı Harekatı yahya rahim safevi Suriye Türkiye Afrin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türklerinki herkese batıyor herhalde. Amerika işgalci olmuyor Türkler işgalci oluyor öylemi sizin gibi müslüman ülkelere yazıklar olsun
Safevi misin nesin? Senin gibi müslümanın Allah bin belasını versin. Ulan Suriye'de bulunan amerika, rusya, fransa, ingiltere, almanya gibi emperyalist devletler onbinlerce kilometre öteden gelip oraya çörekleniyor ve işgalci olmuyor da, sınırlarını korumaya çalışan TÜRKİYE mi işgalci oluyor ? İnsanda biraz utanma olur be !
işgalci değil torpakların eski sahibi topraklarına döndü.
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