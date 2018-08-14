HABER

İran atağa geçti! Kritik petrol hamlesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

İran, petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri değerlendirerek petrol fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı.

İran atağa geçti! Kritik petrol hamlesi!

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Petrol Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin petrol fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

Uluslararası petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını aktaran İranlı yetkili, "Müşterilere indirimler sağlamak, tüm petrol ihracatçıları tarafından yapılan küresel petrol pazarındaki esasların bir parçasıdır." dedi.

İranlı yetkili hangi oranda indirim yapıldığı hakkında bilgi vermezken bazı medya organlarında İran'ın ağustos ayından itibaren petrol satışında 60 ila 80 sent indirime gittiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

İran, günlük ortalama 2 milyon 200 bin varil olan ham petrol ihracatının yarısını Çin ve Hindistan'a, yüzde 25'ini Avrupa ülkelerine bir kısmını da Güney Kore ve Japonya'ya yapıyor.

ABD'nin 5 Kasım'da yürürlüğe koyacağı İran petrolünü hedef alan yaptırımları nedeniyle Güney Kore ve Japonya, İran'dan petrol ithalatını askıya almıştı.

PARTNERAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğrafAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğraf
ABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildiABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildi
Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imzaTrump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN petrol indirim İran petrol Bakanlığı ABD

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM: Suriye ve Irak'ta 30 bine yakın IŞİD'li var

BM: Suriye ve Irak'ta 30 bine yakın IŞİD'li var

14 yaşında valilik koltuğuna aday

14 yaşında valilik koltuğuna aday

ABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildi

ABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildi

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!

ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.