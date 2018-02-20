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İran'da Sufi eylemleri: 5 güvenlik görevlisi öldü

20.02.2018 16:20 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da dün akşam Sufi inancına bağlı bir grubun düzenlediği protesto gösterisinde güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çatışma çıktı. İran güvenlik güçlerine bağlı beş kişi ölürken, 300 Sufi de tutuklandı.

İran'da Sufi eylemleri: 5 güvenlik görevlisi öldü

İran'ın başkenti Tahran'da dün akşam Sufi inancına bağlı bir grubun düzenlediği protesto gösterisinde güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çatışma çıktı. İran güvenlik güçlerine bağlı beş kişi ölürken, 300 Sufi de tutuklandı.

Olaylar, Gunabadi Dervişleri grubuna bağlı bazı kişilerin tutuklanmasını protesto etmesiyle başladı. Bir süre sonra protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Bir kişinin kullandığı otobüsle çevik kuvvet polislerinin arasına girmesiyle üç polis yaşamını yitirdi. Besiç milis gücüne bağlı bir kişi de başka bir arabanın çarpması, bir diğeri de bıçaklanma sonucu öldü.

Bazı eylemciler de gözaltına alınmasından korktukları grubun 90 yaşındaki lideri Nurali Tabande'nin Tahran'ın kuzeyinde bulunan evini polisin geçişine izin vermemek için abluka altına aldı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muntazer el Mehdi, güvenlik güçlerinin ölümüne neden olan araçların iki sürücüsü de dahil 300'den fazla kişinin tutuklandığını söyledi. Mehdi, 30 polis memuru ile bazı göstericilerin yaralandığını açıkladı.

Gonabadi Dervişleri grubuyla bağlantılı Meczuben, bazı eylemcilerin polis tarafından vurulduğunu belirtti.

Sosyal medyada dolaşan videolarda yaralanmış protestocuların görüntüleri ve polisin biber gazı ile kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görülüyor.

New York merkezli İran insan Hakları Merkezi, son iki ayda bazı Dervişlerin tutuklandığını ve Sufi tutukluların serbest bırakılması için 14 Ocak'ta Kuvar kentinde düzenlenen protesto gösterisinde 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'da Sufi eylemleri: 5 güvenlik görevlisi öldü

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