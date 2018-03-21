İsrail 11 yıl sonra itiraf etti! Türkiye sınırını jetlerle geçmişler...

İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye'ye ait El Kibar tesislerinin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğunu doğruladı. İsrail ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, operasyonda F15 jetlerinin kullanıldığı bilgisi verildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizencot, “2007 yılında nükleer reaktöre düzenlediğimiz hava saldırısının mesajı, İsrail'in varlığını tehdit eden oluşumlara izin vermeyeceğimizdir” dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı, “Bugün de mesajımız aynı. Yakın ve uzak gelecekte de böyle kalacak” dedi. İsrail ordusu saldırıya ilişkin fotoğraf ve görüntüleri de yayınladı.

'HERKES FARKINA VARMALI'



Bu açıklamaların ardından Savunma Bakanı Lieberman, “Son yıllarda düşmanlarımızın motivasyonu arttı fakat İsrail savunma güçlerinin motivasyonu da aynı doğrultuda yükseldi” dedi. Bakan, “Ortadoğu'daki herkes bu denkliğin idrakına varmalı” diye konuştu. Bu gelişmeler yaşanırken İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz geniş kapsamlı bir dosya hazırladı. Haaretz, operasyonun nasıl tamamlandığına dair hazırladığı grafikte İsrail pilotlarının Türkiye üzerinde çok büyük bir hata yaptıklarını ve bir diplomatik krizin eşiğinden dönüldüğünü aktardı.