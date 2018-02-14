İsrail'den 1915 olayları kararı

Jerusalem post gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli tasarı aleyhine yaptığı konuşmada, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" dedi.

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