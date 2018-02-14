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İsrail'den 1915 olayları kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 23:08 | Son Güncelleme

İsrail parlamentosu (Knesset) yapılan oylamada, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması yasa teklifini reddetti.

İsrail'den 1915 olayları kararı

Jerusalem post gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli tasarı aleyhine yaptığı konuşmada, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
israil 1915 olayları Knesset soykırım

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ülkemsize minettardır.. dostluğunuza ve insanca hareketlerinizdenötürü teşekkürler...!!!!
ermenistanda yasayan tüm ermenilerin.......
@pixdarios bir ermeni olarak doğsaydın aynı şeyi bizim için söyleyecektin kesinlikle .hayat böyle bir şey işte ..
Şu coğrafyada tek kabul etmeyen ülke amaçları başkada :) Ermenilere her türlü desteği veren araplardan iyidir
hitlerin torunlarınada bir heyet gönderin sizin dedelerinizi fırınladıkları için
etrafımızda kim varsa ; hepsi almış eline neşteri öylece sendelememizi bekliyor. Biraz cesaret bulsalar, hepsi birden üzerimize çullanıp Ameliyata başlayacak İsrailin açıklamasıda bu yönde "_Ülkemiz resmi duruş sergilemeyecek"diyerek bu yönde karar almamalarının sebeplerini sıralamış diğer yandan " şimdilik gayriresmi olarak Yanınızdayız" demek istemiş Ermenistana
Reis ne dedi ama topunuz gelin topunuz:)
ermenileri ve yasayi taniyan..nahçivanı tanımıyan araplardan daha iyi düşmandır...araplar gibi dönek ve arkandan hançerlemiyor hiç degilse
Başlarına taş'mı düştü bunların acaba..? Bazı olayları kavramaya başladılar..!
sezgin.. oyun içinde oyun
bu haberde ne diyor anlamadım
israilin sicili bozuk. esas soykırımı kendi yapıyor. o yalanı kabul ederse kendi gerçekleri suyüzüne çıkar
israilin sicili bozuk. esas soykırımı kendi yapıyor. o yalanı kabul ederse kendi gerçekleri suyüzüne çıkar
israilin sicili bozuk. esas soykırımı kendi yapıyor. o yalanı kabul ederse kendi gerçekleri suyüzüne çıkar
Annenmi babanmi israil::))
Şaşırtıcı...
Arapların alayi filistin dahil sözde soykırımı tanıdı bu araplara hulagu han gerek
Maça tutuştu fransa israil ermenistani kasıyor yunan bir yandan abd bir yandan.
kanuni99 ne ayaksın oğlum sen.
kim bilir bu hareketin arkasında ne gizli
Teşekkürler israil
Ey ermenistan sen kim sin ya
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