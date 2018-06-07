Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Londra'da Policy Exchange isimli düşünce kuruluşunda soru-cevap seansına katılan Netanyahu, 'Suriye savaşı artık bitmeye yakınken, Suriye Devlet
AÇIK AÇIK 'VURURUZ' DEDİ
Başkanı Beşar Esad'ın İsrail'in misillemelerden muafiyetinin bulunmadığını' söyledi.
İsrail Başbakanı ''Esad şunu dikkate almalı: Bu korkunç iç savaşı başlattıklarında İsrail müdahale etmedi. Artık savaş neredeyse biterken İran'ı mı davet ediyor? Artık dokunulmazlığı yok. Ateş ederse Esad'ın güçlerini yok ederiz'' dedi.
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Yine İran'daki yönetim şeklini Hitler'in Nazizmiyle kıyaslamaya girişerek ''İran üstün ırka değil ama üstün inanca inanıyor'' iddiasında bulunan Netanyahu ''Araplar büyük tehlike altında olduğunu anlıyor, (yardım için) etraflarına bakındıklarında İsrail'i görüyorlar'' diye konuştu.
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