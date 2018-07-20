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İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 20:36 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze’ye savaş uçakları, tank ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı devam ediyor

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israil İsrail ordusu Gazze savaş uçakları

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