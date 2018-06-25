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İtalyan askerlerinin YPG'ye desteği devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 09:14 | Son Güncelleme

Suriye’nin Deyrizor ilinde IŞİD'e karşı YPG/PKK'yı destekleme gerekçesiyle gönderilen İtalyan askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sürüyor.

İtalyan askerlerinin YPG'ye desteği devam ediyor

Suriye’nin Deyrizor ilinde IŞİD'e karşı YPG'yi destekleme gerekçesiyle gönderilen İtalyan askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sürüyor.

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Irak sınırındaki Deyrizor'da İtalyan askerlerinin terör örgütü YPG ile ortak faaliyetleri artıyor.

Kaynaklar, İtalyan ordusunun, dün akşam saatlerinde örgütün işgalindeki Haseke ili üzerinden Deyrizor'a 20 asker daha gönderdiğini bildirdi.

İTALYAN ASKERLERİ ABD ÜSSÜNE KONUŞLANDI

Suriye'de terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon bünyesinde varlık gösteren ve sayıları tam olarak bilinmeyen İtalyan askerleri, Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne konuşlandı.

İtalyan ordusu, IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek vermek için bu ay başında Suriye'ye asker göndermişti.

ŞİMDİLİK ÇATIŞMALARA DOĞRUDAN KATILMIYORLAR

İtalyan askerleri şimdilik çatışmalara doğrudan katılmıyor.

IŞİD, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki IŞİD unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.

Deyrizor operasyonunun ilk aşaması geçen sene eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG'nın işgaline girmişti.


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Anahtar Kelimeler:
İtalyan asker YPG destek IŞİD PKK

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