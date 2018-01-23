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Japonya'da volkan patladı çığı tetikledi... Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 08:09 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Japonya'dan son dakika haberine göre, bir kayak merkezinin yakınında yaşanan volkan patlamasının çığla tetiklenmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi

6 kişinin kurtarıldığı, bazılarının yaralı olduğu söylenirken, Japon medyası 15 kişinin çoğunluğunun volkanik taşlardan dolayı yaralı olduğunu belirtti. İki kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi. Çığa yakalanan üç kişi ise kurtarıldı.

Japon Meteoroloji Kurumu, 2,160 metrelik Kusatsu-Shirane yanardağının sabah saatlerinde patladığını açıkladı.

Yangın ve Afet Yönetimi, kayaların tepeden 2 km uzağına kadar atılabildiği konusunda uyardı. Volkan nedeniyle uyarı seviyesi 3'e yükseltilerek, insanlar tırmanış yapmamaları konusunda da uyarıldı.

Japonya'nın 110 aktif yanardağı var ve bunların 47'si izleniyor. Eylül 2014'te, Japonya'daki en büyük volkanik felaket olan Ontake Dağı patlamasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya çığ volkan patlaması

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