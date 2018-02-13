Kardak’ta gece boyu gerilim!

Sitenin haberine göre dün gece 23.45’te Türk Sahil Güvenlik gemisi Umut ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak bir “çarpışma” hadisesi yaşandı. Yunan gemisinde çarpışmadan dolayı zarar oluştu.

Site bu olaydan Türkiye tarafının sorumlu olduğunu iddia etti.

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