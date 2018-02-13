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Kardak’ta gece boyu gerilim!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 11:20 | Son Güncelleme

Yunanistan’da yayım yapan “Militaire.gr” isimli internet sitesi Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan botu arasında “çarpışma” yaşandığını, Yunan botunun hasar gördüğünü yazdı. İnternet sitesinde yer alan haberde olayın detayları da yer aldı.

Kardak’ta gece boyu gerilim!

Sitenin haberine göre dün gece 23.45’te Türk Sahil Güvenlik gemisi Umut ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak bir “çarpışma” hadisesi yaşandı. Yunan gemisinde çarpışmadan dolayı zarar oluştu.

Site bu olaydan Türkiye tarafının sorumlu olduğunu iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kardak Yunanistan sahil güvenlik gemisi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yunanistan kaşınıyorsun Türkiye acımaz bu kez sana
Böyle bir çarpışma olmamış bile olsa kendilerine taraftar yaratmak için bu yalanı yazmış olabilirler. Güya bir yanda sivil zararsız bir bot diğer yanda asjeri bir gemi ( aslında o da bot). Olayın geçtiği yer kesin Türk karasularıdır amma uçtan uçtan saldırarak nasıl 18 adayı ele geçirdiler ise elde kalan son kayalıkları da fırsat bu fırsat deyip ele geçiercek zemin hazırlıyorlar. Nasıl olsa bizim sesimiz çıkmıyor. Hele de şimdi Afrin harekatı varken, Ege'de ne işimiz var.
@mahir_1951_afves olay 3 mil dışında gerçekleşti ise (kardak 5 mil uzaklıkta) maalesef bizim karasularmız olmuyor en iyi ihtimalle uluslarlarası karasuları olur lozan 12 ve 14 madde de yazıyor LOZAN BİR HEZİMETTİR!
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