Kimyasal hadım dünyada nasıl uygulanıyor?

Son olarak Adana ve Antalya'dan gelen cinsel istismar haberlerinin kamuoyunda infial yaratması ve sosyal medyada 'Çocuk Susar Sen Susma' kampanyasının başlatılması sonucu, çocuklara yönelik cinsel suçlar hükümetin gündemine girdi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda çocuklara yönelik cinsel saldırılar ile ilgili 6 bakandan oluşan bir komisyon kurulduğunu duyurdu.

Bu komisyon öncelikle alınacak önlemlerle ilgili çalışma yapacak, yasal ve idari açıdan yapılması gerekenler konusunda bir rapor hazırlayacak.

Bozdağ, komisyonun hazırlayacağı raporun ardından bu suça yönelik cezaların da artırılacağını söyledi.

Erdoğan: En ağır cezalar verilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında bu tür suçları işleyenlere en ağır cezaların verileceğini açıkladı.

"Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin, kolaylıkların dışında tutulması da şarttır. Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralar, bir insanı taaammüden öldürmekle aynıdır" dedi.