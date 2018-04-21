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Kuzey Kore'den flaş nükleer açıklaması! Tüm dünyaya duyurdular

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 01:18 | Son Güncelleme

Kore Yarımadası'ndaki barış girişimlerinin ilerlemeye kaydetmesiyle, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, artık nükleer füze denemesi yapmalarına gerek olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore'den flaş nükleer açıklaması! Tüm dünyaya duyurdular

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore ordusu 21 Nisan itibarıyla füze denemelerine son verecek.

TEST SAHASININ KAPATILACAĞI DUYURULDU

Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bütün nükleer denemelerin durdurulması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu.

Karar, Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı. Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ya da haziranda görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kzuey kore nükleer füze

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