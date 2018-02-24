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Kuzey Kore için şok iddia! 'Ponpon kızlar seks kölesi olarak kullanılıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2018 10:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin Güzeller Ordusu'yla ilgili şoke eden açıklamalar geldi. İddiaların arkasında Kuzey Kore'den kaçan Lee So Yeon bulunuyor. Yeon ponpon kızların Kim Jong-un ve diğer parti üyelerince seks kölesi olarak kullanıldığını iddia etti.

Kış Olimpiyatları’nın en popüler isimleri olan Kuzey Kore’nin Güzeller Ordusu’yla ilgili şoke eden iddialar var. İddiaların arkasında Kuzey Kore’den kaçan Lee So Yeon bulunuyor. Askeri bir müzisyen olan Yeon, 2008 yılında Kuzey Kore’den kaçmayı başarmıştı.

‘Seks kölesi olarak kullanılıyorlar’

Lee So Yeon, Kış Olimpiyatları’nda büyük ilgi gören Ponpon Kızları’n Kuzey Kore’nin politik figürleri tarafından seks kölesi olarak kullanıldığını iddia edildi. Bloomberg’e konuşan Yeon ‘Dışarıdan bakıldığında eğlenceli bir şovun parçası gibi duruyorlar ancak onlar ayrıca zorla partilere giderek Kuzey Koreli politikacılarla seks yapmaya zorlanıyorlar’ diye konuştu. Güzeller Ordusu’nun rejimin düzenlediği parti etkinliklerine gönderildiği ve buralarda seks kölesi olarak kullanıldığını savunan Kuzey Koreli, ‘İsteseler de istemeseler de buna zorlanıyorlar’ şeklinde konuştu.

Olimpiyatlardaki imajları

Kuzey Kore’de kadınların haklarıyla ilgili insan hakları ihlalleri yaşandığını öne süren Yeon, olimpiyatlarda görülen manzaranın yanıltıcı olduğunu savundu. Lee So Yeon, Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan insanların rehabilitasyonuna yardımcı olduğunu belirterek kendi deneyimlerinin dışında bu insanların anlattıklarının da Kuzey’de sürekli bir zorlama ve kontrol örüntüsü olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Yeon sadece amigo kızların değil sporcuların da Kuzey Kore lideri Kim Jong’un köleleri olduğunu iddia ederken ‘Ponpon kızlar uzun bir inceleme sürecinden geçerler, Güzeller Ordusu’na girenlere maaş verilmez, 24 saat gözetim altındadırlar, yanlış bir şey yaparlarsa cezaevine gönderilirler’ dedi.

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Sporcular da köle

Sporcuların durumunun da farklı olmadığını öne süren Yeon, ‘Hepsi 24 saat gözetim altındadır, onlar da kaçmaya çalışırlarsa hapse atılırlar’ dedi. Öte yandan Kuzey Koreli kayakçılardan birinin babası olan 54 yaşındaki Kuzey Koreli Hyung Soo, kızların köle olarak kullanıldığını doğrularken seks kölesi oldukları konusunda bir şey söylememeyi tercih etti.

Trump’tan tehdit

Kuzey Koreli ponpon kızlar Güney Kore’de düzenlenen kış olimpiyatlarına damga vurmuştu. Kuzey ülkesinin insani yönünü göstermek için olimpiyatlara katılan kızlar sempatik bulunmuştu. İki ülke arasında barış rüzgarları eserken dün ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada yine Kuzey Kore’yi tehdit etmişti.

(CNN Türk)

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Kuzey Kore ponpon kızlar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ne güzel keşke benim olsalar
Sana edecek küfür düşündüm bulamadım. Tecavüz heveslisi. Sen bu toplumda saatli bir bomba olarak dolaşıyorsun. Umarım kafandan geçenleri gerçekleştiremeden teşhir olur ve toplumdan soyutlanırsın. Korktuğum odur ki belki de birilerine bir pislik yaptın ve yanına kar kaldı...
Tabi adam siyonist abd ye ve kapitalist dünya düzenine meydan okuyunca karalama başladi
Diktatör diktatördür! Diktatörün siyonisti kapitalisti sosyalisti fark etmez.
BU YAPILAN DOĞAL BİR DURUM DEĞİL Mİ ACABA
@cumhurbveli Kadınların seks kölesi olması mı?...
Tek adam rejimlerinde olacak o kadar. Her yaptıkları izlenen, canlı robot insanlar.
Faşizim ile sosyalizm yada emberyalizm ile kominizm tikta rejimleridir.Ben hiç bir zaman sosyalizmi benimsemediğim gibi diğer rejimleri de içime sindiremedim.En uygun olan rejim sosyal adalet ve hukuk devletini tam anlamıyla içselleştiren demokrasi yönetimini rehber edindim.İslamda sekiz on kadın ile Kuzey Kore nin olayı arasında hiç bir fark yok.
Doğru olduğunu düşünmüyorum. İnternette her gördüğümüze inanıyoruz ancak haberlerin %80'i yalan ve eklemelerden oluşuyor. Bu kadar katı kurallı alkışın bile yasak olduğu bir ülkede böyle şeylerle diğer ülkelere prim vermezler. Zaten anlatıldığı gibi kötü şeyler yaşasalar yarısı sığınma talep eder, yardım ister, illa ki kaçar giderler. Biraz mantıklı düşünürseniz doğruyu yanlışı anlamak pek zor değil.
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