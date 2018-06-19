Kuzey Kore lideri ziyaret etti! Herkes arabasını konuştu!

Kim'in Çin ziyareti diplomatik çevrelerde büyük ölçüde bekleniyordu. Çin, Kuzey Kore'nin en önemli diplomatik ve ekonomik destekçisi ancak Pyongyang'ın nükleer ve füze denemelerinden memnun değil.

Daha önce ancak ziyaret bittikten sonra bilgi veren Çin devlet medyası, alışılmadık bir şekilde Kim'in ziyaretini açıkladı ve ülkede iki gün kalacağını söyledi.

Güney Kore ve Pentagon, Ağustos ayı için planlanan yıllık "Freedom Guardian" adlı askeri tatbikatı durduracaklarını açıkladılar.

Trump, Kore Yarımadası'nda nükleer silahlarının tamamen yok edilmesi için Kim ile birlikte çalışma konusunda anlaştı ve Kuzey Kore rejimine güvenlik garantileri sağlama taahhüdünde bulunarak "harp oyunlarını" sona erdirmeye söz verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Pekin'i ziyaret ederken, ABD ve Güney Kore ortak askeri tatbikatı askıya almaya karar verdiler.

Ancak uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, Pekin'deki havalimanına inen kore bayraklı uçak, yollarda güvenlik önlemi alan polisler ve Kim'in bindiği zırhlı Mercedes dikkat çekti.

Bu ziyaret, Kim'in bu yıl Çin'e yaptığı üçüncü ziyaret oldu.

Washington ve Pyongyang ilişkilerindeki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılayan Çin, yardım teklif etti.

Beijing, Trump'ın askeri tatbikatları askıya alma açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Çin bunu "ikili askıya alma" teklifi kapsamında uzun süredir istiyordu. Bu teklif uyarınca Kuzey Kore silah denemelerini durduracak ve ABD de Güney Kore ile askeri tatbikatları durduracak. Böylece her iki taraf da görüşme masasına oturabilir.

Güney Kore savunma bakanlığından yapılan açıklamada "Güney Kore ve ABD, Ağustos ayında yapılması planlanan Freedom Guardian askeri tatbikatıyla ilgili tüm planlama faaliyetlerini askıya almayı kabul ettiler" denildi.

Bakanlık sözcüsü Noh Kyu-deok, "Hükümetimiz bu sorunun çözümünde Çin'in yapıcı bir rol oynayacağını umuyor" dedi.

ABD savunma bakanlığı da yaptığı açıklamada, askıya alma kararını teyit ederek, iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanları ile Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı arasında bu hafta konuyla ilgili görüşme yapılacağını da sözlerine ekledi.



