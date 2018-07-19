Maduro'nun kalbi de altınları da Türkiye'de

Venezuela madencilik bakanı, merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını söyledi.

Venezuela merkez bankası birkaç yıldır ülkenin güneyindeki altın madencilerinden küçük miktarlarda altın satın alıyor ve zayıflayan uluslararası rezervlerini desteklemek için kullanıyor. Ülkedeki sosyalist iktidarın uyguladığı ekonomi giderek küçülmekte.

Madencilik Bakanı Victor Cano dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Türkiye ve Venezuela merkez bankaları arasında varılmış olan bir anlaşma" dedi.

"Bu (işlem) iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler."

HÜKÜMET 9.1 TON ALTIN SATIN ALDI

Cano bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı ancak hükümetin bu yıl küçük çaplı altın madencilerinden 9.1 ton altın satın aldığını söyledi.

Cano, Türkiye'de rafine edilen altının Venezuela'ya iade edildikten sonra merkez bankasının varlık portföyüne dahil edildiğini bildirdi.