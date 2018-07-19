Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Metroda sabah saatleri. Sabah mahmurluğunu atamamış yolcular işe gidiyor. Kapı kenarında ayakta duran bir kadın yolcu ise, kimsenin beklemediği bir şey yapıyor. Birden soyunmaya başlıyor.
Kadın bir anda üstsüz kalıyor ve metrodaki yolcular afallıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kimliği bilinmeyen kadın, üstüne üstlük karşı pencereden nasıl göründüğünü kontrol ediyor.
Bu sırada diğer yolcular kadına bakmamaya çalışıyor. New York'un ünlü metrosunda çekilen görüntüler, sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. Manhattan'a doğru giden araçtaki kadını bir başka yolcu videoya aldı.
Sosyal medyada saatler içinde 60 bin kez izlenen görüntünün altına birçok yorum yazıldı.
Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!
Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Bu şehir yaza hasret!
Okuyucu Yorumları 2 yorum