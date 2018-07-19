Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Metroda sabah saatleri. Sabah mahmurluğunu atamamış yolcular işe gidiyor. Kapı kenarında ayakta duran bir kadın yolcu ise, kimsenin beklemediği bir şey yapıyor. Birden soyunmaya başlıyor.

Kadın bir anda üstsüz kalıyor ve metrodaki yolcular afallıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kimliği bilinmeyen kadın, üstüne üstlük karşı pencereden nasıl göründüğünü kontrol ediyor.

Bu sırada diğer yolcular kadına bakmamaya çalışıyor. New York'un ünlü metrosunda çekilen görüntüler, sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. Manhattan'a doğru giden araçtaki kadını bir başka yolcu videoya aldı.

Sosyal medyada saatler içinde 60 bin kez izlenen görüntünün altına birçok yorum yazıldı.

