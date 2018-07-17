Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti

"Gelecekten konuşurken tepkisini gördüm. Çok heyecanlı davranıyor ve sabırsızlanıyordu. Sürekli bundan söz etmek istiyordu. Bunu sürdürmem gerektiğini anladım".

Ayling "Bunun kaçmak için bir şans olduğunu düşündüm" diye konuştu.

Herba aynı zamanda Ayling'e onu öpüp öpemeyeceğini ve bir ilişki yaşayıp yaşamayacaklarını sordu.

"Söylediği her şeyin doğru olduğuna inandım. Bir saniye bile şüphe etmedim. Bana çok ayrıntılı yanıtlar verdi" diyor.

Ayling eve vardığında Herba 300 bin euro fidyenin bulunmaması durumunda Ayling'i seks kölesi olarak satmakla tehdit etti.

Ayling Milano'ya varınca ona ketamin enjekte edildi, soyuldu, kelepçe takıldı ve bir çantanın içine sokularak bir aracın bagajında 193 kilometre uzaklıktaki bir çiftlik evine götürüldü.

Londralı 20 yaşındaki Ayling, geçen yıl Temmuz ayında Lukasz Herba tarafından bir çekim için Milano'ya davet edilmişti.

Ayling, "Konuştukça aramızda bir bağ oluştu. Benden hoşlandığını fark ettim ve bunu kendi avantajıma kullanmam gerektiğini biliyordum" dedi.

TANIKLAR ŞAKALAŞAIP GÜLDÜKLERİNİ SÖYLÜYOR

Herba Ayling'in menejerinden talep edilen fidyenin ödenmeyeceğini anlayınca Ayling'i serbest bıraktı ve Milano'daki İngiliz konsolosluğuna götürdü.

Konsolosluğun açılmasını beklerken bir kafede çifti gören tanıklar ikisinin şakalaşıp güldüklerini söylüyor.

Ayling "Evet garip görünüyor olabilir. Ama size hisler besleyen birine karşı nasıl soğuk davranırsınız ki? Özellikle de sizi serbest bırakması için buna güvenirken. Bana aşık olması için elimden gelen her şeyi yaptım".

Polonya vatandaşı Herba, Milano'daki davanın ardından Haziran ayında 16 yıl dokuz ay hapis cezası aldı.

Herba ise savunmasında Ayling'le daha önceden tanıştığını ona aşık olduğunu ve modelin kariyerine yardımcı olmak için bir skandal yaratmak istediğini söyledi.

"Nedenini hala anlayamıyorum. Sadece para olamaz. İki yıl önce beni Facebook'ta eklemiş. Bu kadar süredir taciz ettiğine göre bu bir saplantı olmalı" diyor Ayling.

İngiltere'ye döndükten sonra evinin önünde medyaya konuştuğunda bazı insanlar onu "mutlu görünmekle" ve giydiği giysiler nedeniyle eleştirdi.