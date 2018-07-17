HABER

Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti

17.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

BBC 2 televizyonuna konuşan Chloe Ayling, iki gün boyunca şifonyere zincirli kaldıktan sonra kendisini kaçıran kişiyle aynı yatağı paylaştığını anlattı.

Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti

Ayling, "Konuştukça aramızda bir bağ oluştu. Benden hoşlandığını fark ettim ve bunu kendi avantajıma kullanmam gerektiğini biliyordum" dedi.

Londralı 20 yaşındaki Ayling, geçen yıl Temmuz ayında Lukasz Herba tarafından bir çekim için Milano'ya davet edilmişti.

Ayling Milano'ya varınca ona ketamin enjekte edildi, soyuldu, kelepçe takıldı ve bir çantanın içine sokularak bir aracın bagajında 193 kilometre uzaklıktaki bir çiftlik evine götürüldü.

1055634

Ayling eve vardığında Herba 300 bin euro fidyenin bulunmaması durumunda Ayling'i seks kölesi olarak satmakla tehdit etti.

"Söylediği her şeyin doğru olduğuna inandım. Bir saniye bile şüphe etmedim. Bana çok ayrıntılı yanıtlar verdi" diyor.

Herba aynı zamanda Ayling'e onu öpüp öpemeyeceğini ve bir ilişki yaşayıp yaşamayacaklarını sordu.

Ayling "Bunun kaçmak için bir şans olduğunu düşündüm" diye konuştu.

"Gelecekten konuşurken tepkisini gördüm. Çok heyecanlı davranıyor ve sabırsızlanıyordu. Sürekli bundan söz etmek istiyordu. Bunu sürdürmem gerektiğini anladım".

_102548417_herba

TANIKLAR ŞAKALAŞAIP GÜLDÜKLERİNİ SÖYLÜYOR

Herba Ayling'in menejerinden talep edilen fidyenin ödenmeyeceğini anlayınca Ayling'i serbest bıraktı ve Milano'daki İngiliz konsolosluğuna götürdü.

Konsolosluğun açılmasını beklerken bir kafede çifti gören tanıklar ikisinin şakalaşıp güldüklerini söylüyor.

Ayling "Evet garip görünüyor olabilir. Ama size hisler besleyen birine karşı nasıl soğuk davranırsınız ki? Özellikle de sizi serbest bırakması için buna güvenirken. Bana aşık olması için elimden gelen her şeyi yaptım".

Polonya vatandaşı Herba, Milano'daki davanın ardından Haziran ayında 16 yıl dokuz ay hapis cezası aldı.

Herba ise savunmasında Ayling'le daha önceden tanıştığını ona aşık olduğunu ve modelin kariyerine yardımcı olmak için bir skandal yaratmak istediğini söyledi.

"Nedenini hala anlayamıyorum. Sadece para olamaz. İki yıl önce beni Facebook'ta eklemiş. Bu kadar süredir taciz ettiğine göre bu bir saplantı olmalı" diyor Ayling.

İngiltere'ye döndükten sonra evinin önünde medyaya konuştuğunda bazı insanlar onu "mutlu görünmekle" ve giydiği giysiler nedeniyle eleştirdi.

Ayling ise eve dönmekten multu olduğunu ve uçaktan şortla ve bir tişörtle indiğini söylüyor.

"Kendim gibi davranıyordum. Gazetecileri uzaklaştırırım diye düşünüyordum ama öyle olmadı" diyor.

"İnsanlar sürekli ağlamamı, dünyayla bağımı koparmamı ve kameralar karşısına çıkmamamı bekliyorlardı. Ama bunu yaparsam nasıl iyileşecektim. Bundan konuşarak, insanlar arasına katılarak bunu aşabilirdim".

_102548419_ayling2

Ayling kendini savunurken duygusallaşmıyor.

"Özgürlüğünüzü yeniden kazanıp kazanmayacağınızı bilememek tarifsiz bir duygu ve bunu düşünmek istemiyorum. Sadece gerçeklere odaklanıyorum böylece o andaki duygularımı düşünmüyorum" diyor.

Ayling yaşadıklarını yeni kitabında anlatıyor ve Herba'nın hüküm giymesine karşın insanların ondan kuşkulanmasını saçma buluyor. Medyanın insanların beyinlerini yıkadığını ve en kötü muameleyi kadınlardan gördüğünü de ekliyor.

"Birinin tartışmalı olduğunu fark edince (medya) daha da derine iniyorlar ve o kişiden insanların nefret etmesini sağlıyorlar. Bu çok can acıtıcı. Kendi ülkemde inanılmamak gibi kötü bir şey yaşayacağımı sanmıyordum".

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
2017'de eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri belli oldu2017'de eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri belli oldu
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milano İtalya manken kaçırma Chloe Ayling Londra şifonyer zincir Kelepçe

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Timsah saldırısına kızan köylüler 292 timsahı katletti

Timsah saldırısına kızan köylüler 292 timsahı katletti

2017'de eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri belli oldu

2017'de eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri belli oldu

Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...

Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...

İlk ekmeğin kökeni Türkiye deniyordu, gerçek ortaya çıktı

İlk ekmeğin kökeni Türkiye deniyordu, gerçek ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı

Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı! Yaralılar var

Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.