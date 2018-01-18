NASA açıkladı! Art arda rekor kırıyor

ABD'nin Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Dünya'da uzun dönem ısınma trendinin devam ettiği vurgulanarak, 2017'deki küresel ortalama kara sıcaklığının, 1951-1980 yılları arasındaki ortalamaya göre, 0,9 derece daha yüksek olduğu belirtildi.
EN SICAK YIL 2016 OLDU
Açıklamada, verilerin toplanmaya başladığı 1880 senesinden bu yana 2017'nin tarihteki en sıcak ikinci, 2016'nın ise tarihin en sıcak yılı olduğu bildirildi.
Öte yandan açıklamada, ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) araştırmasına göre, 2017'nin tarihteki en sıcak üçüncü yıl olduğu bilgisine yer verilerek, NASA ve NOAA araştırmaları arasındaki farkın iki kuruluşun değişik araştırma metotları kullanmasından kaynaklandığı ifade edildi.
NOAA: Tarihin en sıcak 5 yılının 2010'dan bu yana gerçekleşti
Açıklamada, her iki kuruluşun araştırmalarına göre, tarihin en sıcak 5 yılının 2010'dan bu yana gerçekleştiğine dikkat çekildi.
AA
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