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NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 14:30 | Son Güncelleme

Dün belki de bir daha göremeyeceğimiz oldukça ender rastlanan üç gökyüzü olayı aynı anda gerçekleşti. Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'nı canlı yayınlayan NASA'nın canlı yayınında görünen kimliği belirlenemeyen bir cisim ise UFO iddialarını gündeme getirdi.

NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'sı Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden izlendi.

Bu tarihi anları milyonlara ulaştırmak için uzun bir süredir hazırlık yapan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'nı canlı yayınladı.

Ancak NASA'nın yayınında kadraja giren bir cisim, UFO tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan bu kare ülke basınında da kendisine yer buldu. NASA'dan konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması kuşkusuz biliminde en yoğun mesai harcadığı konu. SETI Institute'ta çalışan Astronom Dr Seth Shostak bu konu ile ilgili oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulunmuştu.

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Dr Seth Shostak dünya dışı yaşam ile önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağımız öngörüsünde bulundu. Shostak, bu durumun fiziksel bir temas değil gezegenler arası bir mesaj olacağı iddiasında.

Canlı yayında şoke eden UFO görüntüsü

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) de geçtiğimiz aylarda dünya dışı bir yaşama dair somut verilerin 20 yıl içinde çok daha net bir şekilde belirlenebileceğini açıklamıştı.

Gökyüzünde görülen nesne hayrete düşürdü
Sır gibi saklanıyordu! 'UFO'lu askeri üs' gizlice görüntülendi!
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Anahtar Kelimeler:
NASA Ufo süper kanlı mavi ay tutulması

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
UFO zaten düya dışı canlı bir varlık anlamına gelmez. Kimliği belirlenemeyen her uçan cisim UFO'dur. UFO = Unidentified Flying Object. Yani Kimliği Belirlenemeyen Uçan Cisim. Haber içeriği yine anlaşılıyor fakat terminolojiye dikkat ederek haber yapmak bu habercilik anlayışına daha uygun olacaktır.
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